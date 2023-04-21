桃園市大溪文化健康站。（蔡明亘攝）

蔡英文總統今日前往桃園視察大溪文化健康站，與長者共餐，聽取長者分享生活點滴與照服員的照顧心得。蔡表示，全台文健站已達481站，是長輩們重要聚會場所，盼年輕一輩的原住民族人或在都會區裡希望投入此工作的族人，可一起加入，同時透過參與文健站工作，傳承原住民文化。

蔡英文今與行政院副院長鄭文燦、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、總統府副秘書長張惇涵、立法委員陳瑩、伍麗華、桃園市政府原住民族行政局長陳姿伶等人一同視察大溪文化健康站。

蔡英文指出，政府2016年起在原住民族地區及都會原住民族聚落設置文健站，全國站數已從原本的121站成長到481站，成為長輩們聚會的重要場所。政府的目標就是無論在原鄉或都會區，族人長輩都能獲得專業照顧服務，也希望年輕一輩的原住民朋友或在都會區裡希望投入這項工作的族人，都可以一起加入。此外，今年也將訓練超過1000名照服員，讓原住民朋友有更多機會回到族人身邊。

蔡英文提到，盼長輩們能將文健站當成在都會的另一個家，也希望年輕族人透過參與文健站工作，將原住民文化傳承下去。她感謝長輩對文健站的信心，也感謝僑美教會牧師黃予庭擔起大溪文健站的重責大任，讓長輩得到最好的照顧，未來政府會繼續推動且做得更多，希望長輩可以快樂地過每一天。