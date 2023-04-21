新北市五股區成泰路四段附近的觀音坑溪橋，在今(21日)下午發生斷橋事故，造成3名工人跟著橋梁墜落，所幸皆受到輕傷。(黃敬文攝)

新北市五股區成泰路四段附近的觀音坑溪橋，在今(21日)下午發生斷橋事故，造成3名工人跟著橋梁墜落，所幸皆受到輕傷，3人被救起後立即送往醫院急救，至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

這起事故發生在今日下午3時45分許，由於位在觀音坑溪匯入淡水河的交會口的觀音坑溪橋鄭在進行改善工程，當時現場有7名工人施工，其中3名工人在橋上更換橋梁鋼索時，橋身突然發生搖晃，接著就應聲倒塌，3名施工人員也隨之跌落受困，橋上施工的小山貓以及吊車也因衝擊力道而翻覆，民眾見狀趕緊報警求救。

警消獲報趕抵現場後，趕緊將3名受困的工人救出，分別受到頭部撕裂傷、手部撕裂傷以及背部疼痛，所幸全部意識清楚，緊急送往淡水馬偕醫院急救。

五股觀音坑溪橋啟用至今已逾17年，不過由於長年遭受日曬雨淋，經橋梁結構檢測後，發現橋梁吊索、橋板支承墊因長期在室外曝曬，有逐年生鏽劣化情形。

為此新北市高灘地工程管理處辦理五股觀音坑溪橋改善工程，展開橋梁結構系統性更新作業，包含吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換，工程採半施工的方式進行，在去年11月開工，原預定今年8月底完成，沒想到今天竟發生垮橋事故。

事發後現場已被警方封鎖，新北市副市長朱惕之、新北市水利局宋德仁以及高攤處長張修銘也趕抵現場了解情狀；高灘處指出，提醒民眾配合指示牌面行駛減速通過，並遵守交通管制人員指揮通行，確保行車安全，後續將請技師公會到場勘驗，釐清事故發生原因。