小雪陪同在片中飾演兒子的田中偉登，藉由長跑延緩惡化的病情。（威視提供）

日本真人實事改編電影《指尖上綻放的愛》，由《最後的命》導演松本准平執導，提名日本奧斯卡影后《幸福的三丁目》小雪主演。《神劍闖江湖》田中偉登在片中化身聾盲生命鬥士，為求完美演繹，不惜試鏡當下直接脫衣，太入戲還秒落淚，讓導演立刻選定就是他演出，更有影后小雪當媽，戲裡戲外情同母子的好關係，田中偉登笑說自己：「就像多了一個媽媽！」

2000年出生的田中偉登，7歲開始當童星，12歲時以演員身分出道，同年在真人版電影《神劍闖江湖》飾演「明神彌彥」一角嶄露頭角，陸續演出犯罪黑幫電影《孤狼之血》、奧斯卡最佳國際影片日本代表《晨曦將至》等作品，以出眾的存在感備受矚目，也即將參演日本人氣動漫改編的續篇電影《東京復仇者2血腥萬聖節篇》。在《指尖上綻放的愛》精湛詮釋全盲全聾的生命鬥士「福島智」，導演松本准平回憶起選角會現場，田中偉登為了演示「盲人的日常生活」，試鏡當下突然脫掉上衣，演出在淋浴的樣子，令導演為之一驚。

其中一場與媽媽小雪的對戲，更是迅速地進入角色，流著淚講台詞，情感大爆發的驚人表現，讓導演立刻決定是田中偉登，大讚：「演技真的非常棒！福島智所不可或缺的勇氣與力量，包括直率的個性，從他身上看得到！」田中偉登亦提及這是他第一次扮演聾盲人，十分有難度：「原以為閉上眼睛，就可以假裝看不見。實際上，即使閉上眼睛，有物體經過，眼球還是會動，我就必須練成眼球不能動！」

不僅積極爭取角色打動導演，田中偉登拍攝前更是認真學習點字、盲人點字機，及學習如何使用視障用白手杖，並且多次拜訪角色原型福島智教授位於東京大學的研究室，體會視覺與聽覺障礙者的困難，也實際和福島智本人相處，深入了解角色，「即使電影都拍完了，我依然對教授微笑著說話的樂觀態度印象深刻，他所經歷的是我無法想像的艱難與痛苦。這是一部在你的心快要破碎的時候，給你堅持下去的力量的電影。」

此外，與媽媽小雪的母子戲，勇敢克服一個又一個困難，繪出「活著的希望」更是讓無數觀眾感動，田中偉登談起小雪即使沒拍戲，也把自己兒子一樣照顧，還教他煮日式馬鈴薯燉肉，笑說就像多了一個媽媽：「小雪演我的媽媽真的太好了！就像一個真正的媽媽，擔心我的身體、擔心我有沒有吃飯。」《指尖上綻放的愛》將於母親節前夕5月5日在台上映。