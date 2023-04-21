網路上晚間傳出一段1分13秒的影片，內容大概是白衣及灰衣2名女子在KTV包廂內打架，一旁男子上前竟直接扯白衣女頭髮將他拖行，但2女還是持續扭打，男子將白衣女拖到一旁後開始出手搧她耳光「你還敢還手、你還敢還手」，甚至出腳狠踹，灰衣女脫身後先拿桌上的東西砸向白衣女，甚至將桌上正在煮的熱湯直接潑向白衣女頭部，一陣白煙飄起，白衣女尖叫一聲，但灰色衣女子還不罷休，將白衣女拉起繼續出拳搧他耳光及毆打頭部，影片相當駭人。

據了解，白衣女因上班因素與幹部吵架，但最後還是被叫去上班，但他疑似遭設計，被叫出來打，過程全被錄影還被PO上網。事後警方接獲報案並將當事人移送偵辦。

影片PO網後網友紛紛留言，「不意外啊，做八大的都是社會底層~89猴子也是社會底層~當作笑話看看就好了」、「夭壽噢，有夠夭壽骨欸啦」、「太扯了啦，男生還幫忙出手？還用熱湯是多大的仇？」、「男女都沒品」、「不意外啊！垃圾就是跟垃圾再一起啊！物以類聚嘛！」、「這是酒店女吧！那個男的怎麼可以打女人！被潑熱水那個女生沒立即沖冷水立即送醫,接下來這輩子也不用做酒店了」、「真的是辣台妹！ 就這樣給她潑下去」。