前總統陳水扁女婿趙建銘2021年10月因台開內線交易案入獄，去年轉到明德外役監服刑，矯正署19日核准他的假釋案，高等法院21日裁定假釋中付保護管束，趙建銘21日下午5時30分走出明德外役監，身形明顯消瘦，在弟弟趙建勳護送下一路搭車離去。

趙建銘與趙玉柱父子因涉台開內線交易案，趙建銘2021年遭判刑3年8個月，趙玉柱判4年，當年被承審法官批為「權貴犯罪」。

趙建銘入獄服刑1年半，因表現良好，21日傳出假釋獲准，弟弟趙建勳下午1時許就在明德外役監等待，一等數小時，雙手交握不時望向監獄大門，期待之情溢於言表。

趙建勳表示，事前並未接獲任何人告知哥哥獲釋，下午臨時從媒體得知消息，趕緊跑來監獄準備接哥哥回家，母親已在家中準備豬腳麵線，對哥哥終於出獄感到高興。

直到下午5時30分，趙建銘與其他3名受刑人排隊出現在明德外役監大門口，趙建銘身形明顯較入獄前更瘦，排隊時不斷望向門口，似乎在尋找親人。

在監獄人員檢查物品後，趙建銘向獄方人員互相舉手致意，隨即走出大門與等候的趙建勳短暫擁抱，弟弟一路護送哥哥搭上座車，隨即驅車離去，趙建銘全程未發一語。

趙建銘19日獲准假釋，檢察官20日向法院聲請對其保護管束，高等法院審理後，21日裁准，趙建銘始得以回家團圓。同樣在明德外役監服刑的趙玉柱也已申請假釋，目前尚未獲准。