勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為提供青年符合5＋2重點產業的職訓課程，協助補充關鍵技術能力，結合轄區國立清華大學、陽明交通大學、聯合大學、財團法人工業技術研究院等單位，合辦「產業新尖兵計畫」，幫助青年找到適合自己的職涯。

桃竹苗分署表示，產業新尖兵計畫課程包括電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊及國際行銷企畫等5大領域，歡迎15至29歲本國籍待業青年踴躍報名，不僅有補助學費，參訓期間還加碼提供學習獎勵金，自即日起尚有28門課、952個補助訓練名額，歡迎至「台灣就業通」查詢課程及報名。

劉百合是桃竹苗分署產業新尖兵計畫的參訓學員，大學時期就讀觀光餐旅管理系，平時利用課餘時間到觀光服務業或教育機構兼職打工。畢業後因緣際會嘗試資訊相關工作，覺得非常有興趣，自己也喜歡專研技術，更享受做出成品的成就感，經過2年自修後，確定自己的興趣與方向，認為資訊業是目前職場熱門行業首選，便決定轉職並辭職報名產業新尖兵「前端工程師專業技術養成班」。

目前在公司擔任產業網站前端工程師的劉百合，回顧自己的參訓過程表示，最初學習時遇到的最大困難，就是要建立程式語言的邏輯觀念，包括基本技術及物件導向等概念，初學時常遇瓶頸，後來在製作專案過程中，才逐漸針對不足之處，透過做中學，慢慢掌握技術，她感謝產業新尖兵課程，不僅讓她如願跨入資訊業，薪水也有40K以上，讓她非常滿意。

桃竹苗分署長林淑媛表示，透過產業新尖兵訓練計畫，即使是非本科系畢業的青年，也能找到適合自己的職涯。疫情改變產業風向與求才需求，目前工業技術類、AI、資訊網路等工作都很缺工，而產業新尖兵計畫提供青年最高10萬元訓練費用補助，參訓期間每月8千元學習獎勵金，鼓勵青年勇於挑戰及充實技能，找到合適且能發揮所長的工作。

林淑媛呼籲15歲至29歲本國籍待業青年多加利用，報名請先上「台灣就業通」登錄成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓，若有相關疑問，可致電洽詢桃竹苗分署03-4855368分機1361、1362、1363、1368。