明天是世界地球日，台灣高鐵公司攜手林務局21日合作舉辦「共植美好」低碳永續行動。（潘虹恩攝）

明天是世界地球日，台灣高鐵公司攜手林務局21日合作舉辦「共植美好」低碳永續行動，高鐵桃園站、台中站及左營站同步發送1200株寶島原生樹苗給高鐵旅客，三站合計送出3600株，希望小樹苗有機會隨著高鐵前往適合的生長地點，共同實踐綠色生活的新理念。

高鐵台中站21日上午10時30分發送的樹苗包括土肉桂、山櫻花、白水木、灰木等四種，由林務局東勢林管處寶島原生樹苗提供，活動開始前就有不少民眾排隊等候領取。高鐵台中站站長邱奕貴表示，這次「共植美好」低碳永續行動，發送的樹苗都是台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣的氣候環境，且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。

除發送樹苗，林務局也安排專業解說員介紹各類種樹知識，民眾提問相當踴躍；此次樹苗均使用生物全分解的育苗盆盛裝，旅客可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，環保又方便，期待在不久的將來，這些樹苗都能在台灣的土地上成長茁壯，枝繁葉茂。

高鐵公司表示，希望藉此推廣台灣原生植物栽植，增加大眾對台灣原生植物的認識。歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，同時也在心田種下環保的種子，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。