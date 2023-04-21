「在上一輩子，少年是茶樹，少女是花，他們相依度日，跟城隍爺百般請求，貢獻出無數的茶葉，才換來這一世的緣分。」國立傳統藝術中心臺灣國樂團推出國樂劇場《魔幻時空大稻埕》，以一對青年戀人故事為主軸貫穿大稻埕發展史，透過全新音樂創作，以熟悉的聲音符碼、豐富的音樂層次引導劇情推展，融合新馬戲演員高超技巧的非寫實意象演出，帶領觀眾走入大稻埕文化與商業繁盛的夢。
本場演出打造豪華演出陣容，由人力飛行劇團黎煥雄導演擔任文本創作及導演、合作社創辦人陳星合老師擔任馬戲指導，集結臺灣馬戲各路技藝高超的英雄好漢，將展現雙人疊羅漢組合、高空綢吊、高空獨輪車、大環、疊高倒立等新馬戲特技，與臺灣國樂團攜手帶來全新的化學效應。 國立傳統藝術中心臺灣國樂團劉麗貞團長表示：「臺灣國樂團首創以國樂跨域創新結合新馬戲，鎔鑄傳統文化與當代表演藝術，描繪繁華的大稻埕並呈獻與眾不同的全新國樂面貌。」
本次演出除了國樂與新馬戲的跨域合作令人期待外，同時帶來全新的文本故事及音樂，打造豪華演出陣容；由人力飛行劇團黎煥雄導演擔任文本創作及導演、前太陽馬戲團表演者陳星合老師擔任馬戲指導，集結臺灣馬戲各路技藝高超的英雄好漢，以及臺灣國樂團委託三位作曲家櫻井弘二、巨彥博及王乙聿所共同創作的全新樂曲，從曲風、節奏的變異進入時空情境與歷史氛圍，以熟悉的聲音符碼導引著故事進行，如為列車啟航準備了四支音高不同的汽笛、林藍田故鄉基隆的波浪鼓、江山樓的南北管樂隊拚場、東西方音樂文化交錯的波麗路西餐廳，讓聽眾得以沉浸於劇情當中，置身於1850-1930年代商業繁榮、異國建築林立、多元文化並存的大稻埕。
本場演出導演黎煥雄介紹：「此次演出是一個建構在真實場景的虛構愛情故事，以寫實的歷史場景進行魔幻的穿越時空旅行，透過國樂與新馬戲合作的創意、三位作曲家合作以音樂引導敘事的功力、新馬戲演員以肢體及技藝展現故事情緒的張力，相信能帶給觀眾無限驚喜與回憶。」擔任本場馬戲指導的陳星合指出：「本次擔任新馬戲演出的演員各個都是表演藝術領域的臺灣之光，像是晉級亞洲達人秀總決賽的大環藝術家、以及雙人疊羅漢組合、高空綢吊、高空獨輪車、疊高倒立等新馬戲特技，期待與臺灣國樂團攜手帶來全新的化學效應！」 此外，本場演出運用出生於大稻埕的畫家郭雪湖知名畫作「南街殷賑」，表現1930年代大稻埕迪化街節慶熱鬧景象，透過動畫製作手法，呈現具備深度空間透視又趣味盎然的新媒體效果。
臺灣國樂團誠摯邀請您與我們一同搭上時空列車，穿梭大稻埕百年黃金年代，探訪迪化街歷經百年發展依舊活絡熱鬧的榮光，以及見證霞海城隍廟所牽起數不盡的姻緣，體驗大稻埕的跌宕起伏。《魔幻時空大稻埕》音樂會購票請上OPENTIX售票系統，或洽詢臺灣國樂團02-88669791。更多演出資訊歡迎加入「臺灣國樂團」Facebook、[email protected]、Instagram。
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