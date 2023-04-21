新馬戲演員杜偉誠化身時空行者帶觀眾跟著音樂穿越時空。（鄧博仁攝）

新馬戲演員與臺灣國樂團團員化身時空行者帶觀眾跟著音樂穿越時空。（鄧博仁攝）

新馬戲演員夏鈴（左）、楊世豪（右）與臺灣國樂團團員化身時空行者帶觀眾跟著音樂穿越時空。（鄧博仁攝）

新馬戲演員梅芷菱化身時空行者帶觀眾跟著音樂穿越時空。（鄧博仁攝）

本次演出除了國樂與新馬戲的跨域合作令人期待外，同時帶來全新的文本故事及音樂。（鄧博仁攝）

新馬戲演員孫正學與臺灣國樂團團員化身時空行者帶觀眾跟著音樂穿越時空。（鄧博仁攝）

新馬戲演員化身時空行者帶您跟著音樂穿越時空。左起為新馬戲演員崔哲仁、杜偉誠、楊世豪、合作社創辦人陳星合、導演黎煥雄、臺灣國樂團團長劉麗貞、臺灣國樂團音樂總監江靖波、作曲家王乙聿、新馬戲演員梅芷菱、夏鈴、孫正學。（鄧博仁攝）

「在上一輩子，少年是茶樹，少女是花，他們相依度日，跟城隍爺百般請求，貢獻出無數的茶葉，才換來這一世的緣分。」國立傳統藝術中心臺灣國樂團推出國樂劇場《魔幻時空大稻埕》，以一對青年戀人故事為主軸貫穿大稻埕發展史，透過全新音樂創作，以熟悉的聲音符碼、豐富的音樂層次引導劇情推展，融合新馬戲演員高超技巧的非寫實意象演出，帶領觀眾走入大稻埕文化與商業繁盛的夢。

本場演出打造豪華演出陣容，由人力飛行劇團黎煥雄導演擔任文本創作及導演、合作社創辦人陳星合老師擔任馬戲指導，集結臺灣馬戲各路技藝高超的英雄好漢，將展現雙人疊羅漢組合、高空綢吊、高空獨輪車、大環、疊高倒立等新馬戲特技，與臺灣國樂團攜手帶來全新的化學效應。 國立傳統藝術中心臺灣國樂團劉麗貞團長表示：「臺灣國樂團首創以國樂跨域創新結合新馬戲，鎔鑄傳統文化與當代表演藝術，描繪繁華的大稻埕並呈獻與眾不同的全新國樂面貌。」

本次演出除了國樂與新馬戲的跨域合作令人期待外，同時帶來全新的文本故事及音樂，打造豪華演出陣容；由人力飛行劇團黎煥雄導演擔任文本創作及導演、前太陽馬戲團表演者陳星合老師擔任馬戲指導，集結臺灣馬戲各路技藝高超的英雄好漢，以及臺灣國樂團委託三位作曲家櫻井弘二、巨彥博及王乙聿所共同創作的全新樂曲，從曲風、節奏的變異進入時空情境與歷史氛圍，以熟悉的聲音符碼導引著故事進行，如為列車啟航準備了四支音高不同的汽笛、林藍田故鄉基隆的波浪鼓、江山樓的南北管樂隊拚場、東西方音樂文化交錯的波麗路西餐廳，讓聽眾得以沉浸於劇情當中，置身於1850-1930年代商業繁榮、異國建築林立、多元文化並存的大稻埕。

本場演出導演黎煥雄介紹：「此次演出是一個建構在真實場景的虛構愛情故事，以寫實的歷史場景進行魔幻的穿越時空旅行，透過國樂與新馬戲合作的創意、三位作曲家合作以音樂引導敘事的功力、新馬戲演員以肢體及技藝展現故事情緒的張力，相信能帶給觀眾無限驚喜與回憶。」擔任本場馬戲指導的陳星合指出：「本次擔任新馬戲演出的演員各個都是表演藝術領域的臺灣之光，像是晉級亞洲達人秀總決賽的大環藝術家、以及雙人疊羅漢組合、高空綢吊、高空獨輪車、疊高倒立等新馬戲特技，期待與臺灣國樂團攜手帶來全新的化學效應！」 此外，本場演出運用出生於大稻埕的畫家郭雪湖知名畫作「南街殷賑」，表現1930年代大稻埕迪化街節慶熱鬧景象，透過動畫製作手法，呈現具備深度空間透視又趣味盎然的新媒體效果。

臺灣國樂團誠摯邀請您與我們一同搭上時空列車，穿梭大稻埕百年黃金年代，探訪迪化街歷經百年發展依舊活絡熱鬧的榮光，以及見證霞海城隍廟所牽起數不盡的姻緣，體驗大稻埕的跌宕起伏。《魔幻時空大稻埕》音樂會購票請上OPENTIX售票系統，或洽詢臺灣國樂團02-88669791。更多演出資訊歡迎加入「臺灣國樂團」Facebook、[email protected]、Instagram。