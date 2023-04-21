基隆市長謝國樑（中）、基隆市警局局長張樹德（左）及基隆市警局刑大大隊長劉貞汝（右）共同說明21日接獲「詐彈」恐嚇事件，並請市民安心生活。（張志康攝）

基隆市警局與鐵路警察局在接獲通報後，便出動大批警力在基隆火車站進行地毯式的搜索，以排除任何可能性。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警局與鐵路警察局在接獲通報後，便出動大批警力在基隆火車站進行地毯式的搜索，以排除任何可能性。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基檢接獲「詐彈」恐嚇信 基市警方展開地毯式安檢

基隆地檢署21日下午3時許，自陳情信箱接獲一封恐嚇電子郵件，聲稱在基隆火車站安裝遙控炸彈，經警方進行地毯式的搜索及深入調查後，確認是一起恐嚇危安事件，且經比對，極可能是先前曾數度恐嚇台北捷運的張姓陸生所為。基隆市長謝國樑強調，案情已初步釐清，請市民安心生活、通勤。

謝國樑21日晚間臨時召開記者會，說明21日下午3時26分，基隆地檢署在陳情信箱接獲署名「劉濤濤」的人士，在電子郵件中聲稱在基隆火車站北站安裝5枚遙控炸彈，要求警方釋放日前遭羈押的幫派份子，否則將引爆炸彈。

在獲報後，基隆市警局局長張樹德即指示刑事警察大隊及第一分局全力追查，並通報鐵路警察局。隨即會同基隆市警察局鑑識科防爆小組共同以綿密巡邏方式巡視基隆火車站大廳、站體月臺層、穿堂層、售票處、垃圾桶、廁所與其他易藏匿爆裂物的可疑處所，進行安全檢測。

另外，基隆市警方也持續針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，以確保民眾搭乘安全，截至晚間，均未發現可疑爆裂物。

在此同時，在基隆市警察局刑事警察大隊與鐵路警察局深入調查下，發現該恐嚇電子郵件與最近北部縣市接獲多起以電子郵件恐嚇台鐵、桃園高鐵及桃園機場捷運等重要交通處所之恐嚇危安言論相同。經深入追查發信網路IP位址，也發現來源同屬境外。基隆市刑大研判，這起恐嚇行為極可能仍是先前曾經數度恐嚇台北捷運的陸籍張姓男研究生所為。

基隆市警察局局長張樹德表示，警方後續將加強巡邏，也將基隆火車站的南站、北站，列為基隆市警方重要巡視區。警方將持續落實勤務綿密及提高見警率外，隨時能夠因應突發狀況應變防處。

謝國樑表示，近日國內發生數起與幫派有關的嚴重治安事件，希望政府能夠積極改善治案，他強調，自他上任以來，對黑幫零容忍，他也希望檢警單位盡快將嫌犯繩之以法。謝國樑說，只要基隆市境內有幫派份子發生囂張行徑，基市府絕對全力反擊。

謝國樑說，民眾有知的權力，因此特別召開記者會對市民說明，也請市民能夠安心生活、通勤。