今天凌晨4點多孫女、陳女及2名男子在台中西屯的KTV唱歌，因孫女欠陳女2萬元，兩人酒後起口角，陳女竟憤而拿熱湯潑灑孫女，一旁兩名男子也加入毆打孫女，警方獲報到場後協助將孫女送醫，並將1女2男逮捕到案，訊後依傷害、妨害自由移送台中地檢署偵辦。

從畫面中可見，陳女將孫女壓在地上不斷毆打，一旁白衣男子加入，抓著孫女頭髮將她拖到一旁桌子前繼續毆打，陳女見桌上有冒煙的熱湯，竟將湯從孫女頭上澆下，導致孫女臉、頸部燒燙傷。

六分局警方表示，雙方是因債務糾紛衍生肢體衝突，被害人29歲孫姓女子與26歲陳姓女子是朋友，兩人在KTV唱歌，孫女欠陳女2萬元，酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與26歲趙男、40歲林男動手毆打孫女並潑灑熱湯，造成孫女臉部及頸部燒燙傷。

警方指出，到場後立即協助將被害人送醫，孫女目前仍在加護病房觀察中，警方現場逮捕陳女等3人，依傷害、妨害自由罪嫌移送地檢署偵辦。