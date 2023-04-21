廖淑華表示，透過綠色永續金融服務打造從發電、儲能到售電，一條龍業務整合的綠能事業價值鏈。

根據裕融資訊，目前累積自有太陽能光電案場合約總建置容量已達到100MW（百萬瓦），發電廠總數超過300座。為開發多元性的綠能供電來源，新鑫已申設成立新鑫電力，下半年就可投入台電電力交易平台。

消費金融業務方面，在去年底與綠界科技展開策略合作，雙方現正加速對接電商線上無卡分期交易，期待能提供給新世代消費者更便利完整的全情境消費模式。

汽車水平事業部分，裕融旗下水平事業格上租車加速推動eMaaS（EV Mobility as a Service）電動車移動服務，旗下提供充電服務營運整合服務的裕電俥電已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL及Nissan、中華汽車、MG等車廠電動車充電合作案，並鎖定電動車主生活圈設置充電站，今年將串連公共場域與格上短租門市布建100個充電站，加上家用充電樁的推廣，總建置的充電樁數量預計可達4,000支，持續創造充電應用場域最大市占。

裕融去年營收365億元，年增14.4％，再創新高；整體資產餘額突破2,378億元，較前一年成長近2成；全年稅後淨利61.2億元，年增14.3％。若以增資後加權平均流通在外股本計算，每股純益12.06元，連續兩年賺進超過一個股本。

展望2023年第二季，面對快速變動的市場與環境，裕融表示，將持續審慎關注外部環境風險與機會，鞏固資產品質，並以穩健腳步前進。

針對央行升息成本影響，裕融指出，已預先透過產品收益結構、適度的AI風險管控模型介入及多元化資金來源的複合調整，將升息因素降至最低。

隨近年公司資產規模持續擴大，裕融表示，將以穩健的營運績效，持續推進中長期計畫佈局，挹注資源於綠能及移動事業，同時，將FaaS（Financing as a Service）永續金融理念帶入企業ESG長期策略目標，提供偏鄉弱勢CaaS（Car as a Service）創新交通模式，透過旗下多元事業投入帶動整體轉型綜效，結合集團資源打造最純粹的綠能移動生態系，持續帶動公司創新永續發展與高成長動能。