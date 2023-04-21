高雄市立阿蓮國中傀儡偶戲社學生，以講述富人賑濟孤貧施捨眾人的「布善會緣」故事，參加今年「111學年度全國學生創意戲劇比賽」獲得傳統偶戲類傀儡戲組國中組特優，再度蟬聯8連覇特優。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

高雄市立阿蓮國中傀儡偶戲社學生，以講述富人賑濟孤貧施捨眾人的「布善會緣」故事，參加今年「111學年度全國學生創意戲劇比賽」獲得傳統偶戲類傀儡戲組國中組特優，再度蟬聯8連覇特優。

阿蓮國中傀儡戲社成立於2013年，由阿蓮區在地的「錦飛鳳傀儡戲劇團」薛熒源團長與夫人張雪香共同指導。「錦飛鳳傀儡戲劇團」是高雄市傑出演藝團隊亦是傀儡戲文化資產保存團體。

去年榮獲教育部第9屆藝術教育貢獻獎的薛熒源團長表示，透過專業藝團藝師的技藝傳承，阿蓮國中傀儡戲社學生利用社團時間，學習如何靈活的操作16條絲線以上的傀儡戲偶外，還要熟記口白、劇情、搭布景、道具、控制燈光及音樂，這些對學生來說都要花上不少時間練習，但學生們仍然樂在其中。

「布善會緣」取材自清代傳統傀儡戲抄本之巨型宗教民俗劇目連救母第3齣「會緣橋」，裡面保留了許多傳統傀儡戲的唱曲、念白內容，此次參賽的劇本對學生來說非常具有挑戰。

參賽同學說，這次最困難的地方在於唱曲，花了很多時間去練習，但覺得自己還有很大的進步空間。也有學生說比賽的時候很緊張，但最後還是沉穩跟著步調走，得知榮獲特優，讓師生們大家都很感動。

校長曹永松說，傀儡偶戲社的精神是秉持傳統文化藝術的傳承，訓練學生手腦並用、表現自我、團隊合作進而建立自信，感謝評審這次也給予學生許多鼓勵，以國中生而言能演到如此流暢細膩，實屬難能可貴。