韓國饒舌歌手SSUP多年前到大陸天津留學，沒想到竟在住處遇上不明人士朝他潑灑硫酸，事後雖經由警方協助脫離險境，卻被撂下一句：「我記住你了」，行徑相當囂張。

SSUP在Youtube頻道「杜比恐怖Studio」表示，他當時住的公寓貼出公告，提醒住戶近來有歹徒拿不明液體攻擊人，為的是入門奪取財物，沒想到某日SSUP出門時竟也遇到了，由於姊姊隻身在家，他提高音量質問：「你們是誰？」對方卻沉默以對，甚至直直朝他走來。

其實兩名歹徒目測身高僅150公分，他急忙走下樓梯想閃人，後來歹徒果真扔了一個瓶子，發出一陣「嘶」聲之外，地板竟開始溶解，才知道裡面裝硫酸，好險最終遇上警察，當場制伏她們，這才脫離險境，未料竟被撂下狠話：「我記住你了！」而兩名歹徒之後還很快被放出來。

見此，住附近的朋友好意提醒：「你要提高警覺，聽說那兩人到處潑硫！」，經紀公司也證實確有此事，好在SSUP立刻搬離公寓，並未受傷，但這件事讓他印象太過深刻，忍不住直呼：「雖然住起來很舒服，但治安方面似乎不比韓國啊！」

這起事件曝光後，迅速登上新聞搜索排行榜，韓國網友紛紛熱議：「哇！你遇到好恐怖的事情！」、「我有看這一集節目，感覺很可怕」、「兩個女人的舉動好詭異，辛苦你了」、「做壞事的人會受到魔鬼懲罰，人有時候就是比鬼還要可怕！」