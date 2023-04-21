中國大陸先前對台灣啟動貿易壁壘調查，外界猜測下一步恐是中斷 ECFA ，陸委會副主委詹志宏昨在記者會上表示，希望陸方早點移除兩岸協商 ECFA 的障礙，繼續逐步商談。前立委郭正亮表今( 21 日)表示，根本就文不對題，陸方此次是透過 WTO 的貿易壁壘調查，跟 ECFA 無關，但關鍵在於兩千多項的產品就幾乎包含整個 ECFA，若台灣歧視陸方產品被證實，大陸實施報復可能會導致 ECFA 被實質掏空。

郭正亮今在《新聞大白話》節目中直言，詹志宏說的話「不知所云」，陸方此次調查是透過「世界貿易組織」(WTO)，跟 ECFA 沒有關係，與此事有關的應該是經濟部，而不是陸委會，不要搞錯了。

郭正亮表示，中國大陸對既有的 23 項協議並沒有動作，反而是透過 WTO 的 2455 項調查，台灣一定會有項目被認證是歧視大陸產品，不符合最惠國原則，所以一定會有一些項目被裁定敗訴，接下來中國大陸就會依據對外貿易法對台灣進行報復。

郭正亮指出，被調查的兩千多個項目中，包含了石化、紡織、食品、運輸、機械業的產品，幾乎是 ECFA 的全部項目，若真的被判定有歧視大陸產品，最嚴重的結果，就是 ECFA 給台灣的讓利，會因此被實質掏空，因為這明顯違反了 WTO 的非歧視原則。

郭正亮也解釋，當初會簽 ECFA，是因為中國大陸把台灣當成「內政」，所以兩岸是用特殊關係簽訂經貿協議，讓利也因此高於 WTO。但現在民進黨政府不要九二共識，那大陸就會公事公辦，若有貿易壁壘，就是直接對台進行報復。

郭正亮表示，現在真的在討論的問題還是貿易壁壘調查，不是 ECFA ，要出來負責的不是陸委會，而是經濟部長王美花、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮。

郭正亮也痛批，詹志宏現在稱要談服貿，根本沒有人會相信，民進黨怎麼不先去把當初反服貿的前副祕書長林非帆、陳為廷還有協助太陽花學運的立委全部找出來講話，「搞雙標搞到這個地步，連重點都搞錯，真的很悲哀」，而被控有貿易壁壘項目高達兩千多項，簡直匪夷所思，代表蔡英文政府從上台以來就沒有處理過這個問題，吃定中國大陸不敢告到WTO，現在一次爆發就看蔡英文要怎麼處理。