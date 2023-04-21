【立綱氣象報報】周休東部早晚偶雨 西部天晴午後雨

隨著鋒面移動到台灣南方，今（21）日南台灣出現短暫陣雨，而明日台灣附近的水氣也還沒完全散去，中南部、花東、澎湖有局部陣雨，其他地區也有零星飄雨。氣象主播戴立綱預估，下周日、下周一（4/23、4/24）天氣穩定，下周二（4/25）還有一波鋒面通過，北台灣再度轉為濕涼的天氣，「對南台灣沒有影響」。

氣象局資料顯示，明日台灣附近仍有水氣，中南部、花東、澎湖雲量較多，有局部陣雨，其他地區也有零星飄雨。至於氣溫方面則和今日相似，北部及東半部高溫約24至26度，中南部上看29度左右；北部、宜蘭、花蓮低溫約19、20度，其他地區為21到23度左右。

氣象局預估，23日、24日的天氣較為穩定，但25日還會有一波鋒面報到。（圖／氣象局提供）

25日受到鋒面通過及東北季風影響，氣溫將再度下降。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，周六（4/22）北部雲量較多，氣溫稍涼，南部則是晴朗、溫暖的天氣，各地陽光也逐漸露面；下周日、下周一（4/23、4/24）還有微弱東北風，北部早晚偏涼，但白天氣溫上升幅度較多，天氣漸趨穩定，中南部則是天晴，山區有局部午後雷陣雨。

預估下周二、下周三（4/25、4/26）鋒面雲帶通過北台灣海面，同時也會帶來些微降雨，「對南台灣沒有影響」；下周四、下周五（4/27、4/28）各地普遍多雲時晴，但還是要注意日夜溫差。