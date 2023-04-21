桃園市平鎮區滿庭芳橋出現大量泡沫並有油漆氣味，環保局接獲陳情後派員稽查。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區滿庭芳橋出現大量泡沫並有油漆氣味，桃園市環保局接獲陳情派員稽查，昨晚兵分3路訪談，再依水路及周邊工廠製程特性，鎖定目標後，今上午發現有工廠放流槽廢水產生泡沫，還飄出油漆味，廢水處理場更有不明繞流管線數支，依法告發開罰，另還發現空汙相關違規，同步開罰外也命業者限期改善。

環保局指出，20日下午5時許接獲民眾陳情，平鎮滿庭芳橋出現大量泡沫並有油漆氣味後，以E化派遣系統調派就近稽查車組前往，並增派2組稽查員，共7人到場稽查。取樣河水檢測溪水質酸鹼度為中性、水溫22度、重金屬銅、鎳未有異常，水質呈微黃色且有泡沫。

稽查員以水汙染源資料管理系統分析比對周邊可疑汙染源，但當下天色逐漸昏暗且河川泡沫事證逐漸消失，故7人再兵分3路，藉員警與目擊民眾描敘與影片，逐一比對溝渠與涵洞等水路流向，最終在晚間10時許鎖定附近某廠商，排定稽查計畫後，今日上午9時發動第2波稽查，查獲寶X公司違反水汙法及空汙法相關規定，依法裁處告發並限期改善。

環保局表示，該公司從事金屬表面處理業，包括鋁圈鋼圈鑄造、烤漆及噴漆等生產製造工作，領有市府核發的水汙染防治許可及固定汙染源操作許可。經稽查發現放流槽廢水會產生泡沫及含有油漆味，與河川泡沫性質及民眾敘述一致，再查核其處理程序，發現混凝槽、pH調整槽及慢混槽分別設有3條管線，連接到其他槽體，且暫存槽接有3通管線通往放流槽，依違反水汙法第14條規定告發，將處6萬元以上、600萬元以下罰鍰。

稽查員同步檢核空氣汙染防治設備，發現作業中的製程，洗滌塔進氣流量竟為0，未開啟防治設備，未依許可證內容操作，依違反空汙法第24條規定告發，將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。此外，業者在許多空汙設備的監控儀表多有異常、故障及未安裝儀表管線等，故再依違反空汙法第23條及24條分別告發，分別可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰並限期改善。

環保局呼籲，企業要秉持社會責任，務必依規定處理製程產生的汙染物，勿將處理成本轉嫁給市民，另民眾若發現汙染情形，可撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，稽查員將立即前往稽查，遏止汙染情形持續發生。