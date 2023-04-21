蘇丹內亂持續擴大，死傷人數不斷增加，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天召開高層會議，指示相關政府部門準備妥善的撤僑計畫、做好撤僑準備。

莫迪今天下午主持視訊會議，聽取蘇丹安全情勢簡報，外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度駐蘇丹大使穆巴拉克（B. S. Mubarak）及國安官員都有與會。

由於上週已有一名在蘇丹工作的印度人被流彈擊中死亡，因此這場會議也聚焦超過3000名印度僑民與留學生的人身安全。

莫迪指示政府官員與蘇丹和周邊國家保持密切連繫，準備好緊急撤僑計畫，以因應當地瞬息萬變的局勢。

蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）15日開始與政府軍爆發激戰，世界衛生組織（WHO）今天表示，已有413名平民死亡，包括兒童在內，另有3551人受傷，醫療機構也遭到攻擊。

「今日印度」（India Today）電視台報導，激烈的戰鬥導致印度留學生面臨食物、飲水、藥品短缺及停電等問題。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天在每週例行記者會上說，印度正密切關注情勢發展，至於是否撤僑，需視交戰方是否會短暫停火，以及能否找到適合撤僑地點而定。

此外，印度政府也已於17日設置「控制室」（control room），每日24小時為受困於蘇丹的印度留學生與僑民，提供最新資訊與協助。