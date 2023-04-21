陳任佑透露這次赴韓獲得許多寶貴經驗。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

《原子少年》「天王星」成員陳任佑，前往韓國參加選秀節目《BOY PLANET》，這次包括他還有陳冠叡、邱勝揚、東東（東詰翔）4位台灣練習生，提到成績最好、討論聲浪最高，可惜最後止步23名的陳冠叡，陳任佑坦言2人合作時發生過小衝突，「冠叡要求每個人動作、角度要很整齊一樣，但我是主唱，我覺得唱歌也很重要，而且跳舞太激烈就會影響唱歌」，求好心切的陳冠叡不僅點名要他重跳，還讓他在大家面前整整跳1小時，「我那時候臉很臭，冠叡就說『你臉在臭什麼？你就跳不好』」。

他說當下陳冠叡也有情緒，更認為他是在找理由不好好跳舞，好在後來2人有冷靜溝通，雙方都說出自己的難處，「我有說我們身體素質沒有那麼好，所以後來他有比較寬容，最後只要求動作要標準」。他說多虧陳冠叡的嚴苛，讓他事後看到自己在舞台上的表演時，完全不敢相信是自己，「這是我跳的嗎？！」

陳任佑在節目中的好歌喉，吸引韓國知名經紀公司關注，有意跟他簽訂合約，但前提是他要先完成高中學業及台灣兵役，因此陳任佑決定今年7月重返校園，接著再思考要繼續念大學還是當兵，日後將再赴韓發展。