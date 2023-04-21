桃園市楊梅區一名年約36歲的黃姓男子，20日上午9時許在銀行險遭詐騙70萬元，所幸楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全、警員蔡皓傑、吳俊憲落實勤務，即時查覺異狀，成功攔阻詐騙，阻止一場悲劇發生。

楊梅警分局草湳派出所20日上午接獲永豐銀行楊梅分行報案，稱有人要匯款大量金額到陌生帳戶，疑遭詐須警方到場協助，員警迅速趕赴現場了解，原來是黃男透過通訊軟體加入投資股票群組，對方向黃男表示有掌握股票飆股的內線消息，可代為操作幫忙獲利，黃男信以為真，欲按其指示匯款70萬元到詐騙集團提供的帳戶，草湳所員警耐心向黃男說明，保住辛苦存下的的血汗錢。

警方向黃男說明，投資詐騙是詐騙集團常用手法，且該投資群組內自稱有獲利及教人代操作的老師，都是詐騙集團的內部人員，勿輕易相信，黃男驚覺險遭詐騙，打消匯款念頭，保住存款。

楊梅警分局也呼籲，民眾投資應循合法管道，若標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。