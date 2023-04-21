敦化國小弦樂團昨日特別前往總兵署進行快閃演奏，優美的弦樂聲令有幸聆聽到的民眾讚嘆不已。(圖／讀者提供)

敦化國小弦樂團今日下午與金門古寧國小進行校際交流，以樂會友演奏了多首世界名曲。(于家麒攝)

古寧國小學生在台下專注聆聽敦化國小弦樂團的演出，吸收優點強化自身技能。(于家麒攝)

古寧國小校長黃芸芸(右)特別致贈金門貢糖禮盒給敦化國小主任駱奕穎(左)，增進兩校間的情誼。(于家麒攝)

活動最後兩校學童一起合奏「快樂頌」及「康康舞曲」，為本次交流畫下完美句點。(于家麒攝)

台北市敦化國小弦樂團親師生一行五十餘人，昨(20)日在主任駱奕穎的帶領下抵達金門展開4天3夜的參訪行程，這群弦樂精靈一下飛機便在機場出境大廳與總兵署廣場展開精采的快閃演出，優美的弦樂聲令有幸聆聽到的民眾讚嘆不已；今(21)日下午更與金門古寧國小弦樂團進行校際交流，雙方均演出多首拿手名曲以樂會友，最後還合奏了兩首世界經典名曲「快樂頌」與「康康舞曲」，增進兩校情誼。

台北市敦化國小弦樂團此行除了學校師生，隨團成員還包括家長會副會長蔡雅琪、後援會會長邱慶朔、後援會技術總監嚴幼虎及樂團總指揮許家銘。

昨日抵金後，敦化國小弦樂團即在尚義機場大廳展開快閃演出，接著又到金城鎮總兵署舉辦「穿越總兵品弦韻」演奏活動，將平日練習的成果展現在眾多遊客面前，不僅能拓展弦樂團團員視野，增加演出經驗，悠揚琴聲在古色古香的氛圍中迴盪，受到來往觀眾駐足聆聽，迎來熱烈的掌聲，也讓總兵署增添了一股優雅藝術氣息。

今日下午與古寧國小弦樂團進行的「金聲樂震牽手古寧」音樂交流，兩校以樂會友在古寧國小中庭綠意盎然的草地上來了一場「草地音樂會」，學子們共譜有別於以往的音樂饗宴，校園樂聲悠揚，串起孩子們共學音樂的故事，大幅增進了兩校間的情誼。

交流活動中，古寧國小弦樂團在指導老師帶領下，演出奇異恩典、月亮代表我的心、望春風、小城故事等耳熟能詳的樂曲歡迎敦化國小的蒞臨；而敦化國小弦樂團則在許家銘老師的指揮下，演出韓德爾的沙巴女王進場、羅西尼的塞維亞的理髮師序曲、小小世界等曲目，悅耳動聽，琴藝精湛，卡通樂曲貼近孩子特別引發古寧學子專注聆聽。最後兩校共五十幾位學童一起合奏「快樂頌」及「康康舞曲」，台下聽眾也隨著音樂齊聲拍手打節奏，場面十分熱鬧，深具共鳴，也為本次交流畫下完美句點。

「草地音樂會」交流演出結束後，兩校弦樂團學生進行交換禮物，相互認識展開聯誼活動，椰林樹下與校園間處處充滿孩子們的歡聲與笑語。古寧國小三位故事牆解說員也進行校園導覽及解說古寧環境教育縮影的故事牆，娓娓道出金門自然生態、歷史人文、戰役史蹟的故事，讓敦化國小親師生印象深刻，讚譽有加。

敦化國小主任駱奕穎表示，該校弦樂團於2016年創團，是由⼀群熱愛弦樂演奏的小朋友組成，總指揮許家銘老師帶領⼀群教授級名師指導，歷屆後援會幹部家長熱心奉獻耕耘，發展到現在規模百⼈左右，共四團，分別為室內樂團（校隊）、A團、B團、和招收無經驗新團員的C團。

駱奕穎特別指出，敦化國小弦樂團於第三屆首次參加新加坡萊佛士國際青少年藝術節比賽，兩組團員分別得到金獎與銀獎，第四屆開始歷屆參加台北市學生音樂比賽皆得到東區優等成績，此外也經常應各界邀請參與各項表演活動。該樂團宗旨為培養孩子對弦樂的興趣與實踐團體合作的經驗，藉由弦樂訓練，潛移默化人文與藝術素養。

古寧國小校長黃芸芸則表示，為了讓離島孩子也有學習古典樂器的機會，該校長期深耕大小提琴音樂課程，弦樂團於2017年成立，全校3-6年級學生每週表演課實施，以家喻戶曉的樂曲走進生活，提升音樂素養與展演臺風。而在翁醇溶與陳怡潔老師的指導下，六年來每年皆以「小提大奏」快閃方式走訪金門各地舉辦成果發表，運用齊奏、輪奏和二部重奏的樂曲詮釋弦樂的優美樂章。

黃芸芸說，這次與敦化國小的弦樂交流以「草地音樂會」的方式呈現相當成功，「金聲樂振牽手古寧」以生命感動生命，生命影響生命，兩校學生都從弦樂合奏中體驗音樂學習的快樂與成就感，收穫滿滿。