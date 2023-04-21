電磁砲(Railgun，也稱磁軌砲、軌道砲)是利用電磁推進力，把彈丸以高速推送，被稱為「未來火砲技術」。美國海軍在幾年前曾經測試過，但是不滿意它的射擊效率，因此中止研發。然而電磁炮的概念並未消亡，現在日本打算接續研發，並且尋求美國合作。

國防雜誌(National DefenseM)報導，日本防衛省官員三島茂德表示，最近在幕張展覽館舉行的日本國防技術會議(DSEI) 期間，電磁炮列為日本防衛計畫的首要研發重點之一，因此此類武器可望對抗高超音速武器。

在兩個平行導體之間流動的電流，會產生磁力，要是電流很大，磁力推送的力量也會很大，就能以非火藥的方式，推送非爆炸性射彈。儘管這個原理很早就被發現，但直至目前仍然沒有實用化。

美國海軍曾經與BAE系統公司共同研究，在實驗室環境中實現了 32百萬焦耳的電磁炮，初速達到7.5馬赫，射程350公里，是一般艦砲射程的10 倍。看起來相當理想，但是無法克服軌道過熱的技術障礙，到了2017年結束了該計畫。

美國陸軍與通用原子公司在2000年也有電磁砲計畫，之後該公司提出了1具10百萬焦耳、多任務、中程的原型電磁砲，然而，該計畫在2021年結束沒有簽約，因為發射的間隔時間太長。

這一次挑戰電磁砲研發的是單位是日本製鋼所，三島說，他鼓勵該公司試著與美國的同行聯繫，例如 BAE系統和通用原子公司，看看他們是否可以提供經驗技術。