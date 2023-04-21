美國眾議院舉行大陸武力侵犯台灣兵推，過程顯示美國不可能在台海衝突開始後，為台灣進行補給，因此有必要提前讓台灣「全副武裝」。中天新聞針對「美國兵推結果凸顯武裝台灣必性，你覺得？」進行街訪，民眾都認為，美國要賺錢，所以要賣台灣武器。有年輕人甚至直言，「它給我們的東西，也都是破銅爛鐵，所以叫我們『全副武裝』，根本就是叫我們去送死吧」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(21日)派出記者針對「美國兵推結果凸顯武裝台灣必性，你覺得？」進行街訪。一位正妹表示，「它就是要賺錢，大家都知道呀，是美國要賺錢，所以要賣台灣武器」。還有一位年輕人認為，「要買沒關係，但是要買在重點上，不要亂買那些有的沒的」。

年輕人也紛紛表示，「它給我們的東西，也都是破銅爛鐵，所以叫我們『全副武裝』，根本就是叫我們去送死吧」、「被丟包的感覺，就是你們要自立自強的感覺。就有點被拋棄的感覺，就像你們自己好好加油的感覺，它不是說沒有辦法供應台灣補給，台灣要好好武裝自己，變成好像說，不太能期待美國的支援」、「就可能他們缺錢吧」。