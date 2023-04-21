「宏道新竹帝寶」為全台首座健康智慧城，採用高階雷達掃描湖面，兼顧不規則湖面的美觀與安全偵測需求。（王莫昀攝）

「宏道新竹帝寶」基地廣達18萬坪。（王莫昀攝）

經歷逾9年規畫推動、總銷逾千億的「宏道新竹帝寶」今日與美國UL Solution簽約，愛山林董事長祝文宇指出，目前台灣房巿多發展智慧建築，但要進一步擴大到智慧城巿，需要從都巿計畫、重劃階段做基礎建設時即推動，這次與UL合作，即加碼40億深耕智慧城巿基礎建設，打造全台首座導入世界級認證的健康智慧城。

「宏道新竹帝寶」基地廣達18萬坪，愛山林總經理張境表示，全案共由44塊基地組成，第一期總銷170億，現在已銷售百餘億，全案總銷逾千億。「由於這裡採低密度開發，廣受許多從國外回台的竹科人喜愛！」祝文宇透露，未來會因應客戶需求，拉高這裡別墅產品占比。

對外界關心下半年遇到選舉，是否會影響巿場？祝文宇舉新北巿三重的「都廳大院」為例指出，該案是巿場最差的時候進場，但最後驗證，只要產品有競爭力，消費者願意買的話，任何時期推都沒差，亦即產品的吸引力最重要，「任何時期都有自住、置產理財的需求！」

「 宏道新竹帝寶」以智慧城市為開發定位， 城市創新科技應用亮點，包括引進 LISA AI智慧大腦，肩負智能數據分析、系統監督，並持續成長優化治理效率，讓住戶可經由iPad智慧城市平台，串連住民、社區以及公共環境等智能服務；在城市安全方面引進iDrone無人機隊，建置安防巡邏路線，確保社區公共區域安全。社區建置智慧路燈、節能燈頭，可依照太陽軌道、氣候陽光、有無人車等動態調整路燈照明度，達到節能目的，並且結合魚眼環景影像系統，可即時捕捉各區動態。

為讓城市永續治理能做到效能、效率、效益，相關智慧系統研發如下：

(1) iLakeSAFE 湖面雷射警戒網-採用高階雷達掃描湖面，兼顧不規則湖面的美觀與安全偵測需求，快速球全功能攝影機，連動自動追蹤該位置湖面物體。

(2) AI 智慧消防連動-住戶iPad／手機APP 顯示起火樓層、建築位置，可即時逃生，保障生命安全。

(3) AI 智慧地震連動-地震測報技術，可偵測 P 波並在幾秒內決定是否災害性地震來襲並且發出告警，並在具破壞力之 S 波到達前發出警報訊息到手機APP

(4) iElevator 智慧電梯-AI大數據故障預知，故障發生前預先派工(定期維養並不能真正有效避免臨時故障發生)。

(5) 城市氣象站-精準偵測當地氣象與微氣候資訊，提供路燈／澆灌／能管...等，節水節能數據，提供湖泊治洪管理控制資訊，並經由智慧城市專屬 APP 提供健康環境數值資訊。

(6) iPower智慧能管-配合台電分段電價，實施能源管理，並依照空調／照明／動力／插座，實施必要的需量卸載管理，配合氣象資訊與未來氣象預估，進行AI 深度節能演算控制，達到深度AI節能目的。

(7) iPark智慧澆灌-系統通過美國國家環境保護局 WaterSense 認證，以氣象蒸發散 (ET) 加上土壤水位數位孿生做智慧澆灌，計算出最佳用水量，比傳統雨水偵測澆灌系統節省約 50％ 用水量。

(8) iLakeSAFE水質管理-採用 3段式水處理流程，確保湖水健康清新，並採用濁度計 ／ ORP氧化還原檢測計隨時監控水質。

(9) iToilet智慧廁所-電子鼻環境感測 ／ AI 微波跌倒偵測技術 ／ 超音波耗材用量偵測技術。(10) iPark： AI 智慧水舞-AI 智慧嵌入式音樂頻譜水舞編排系統，彈性自由選擇曲目輸入，AI 自動編排水舞節目。