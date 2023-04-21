桃園家扶中心今在大園國小舉辦校園兒童保護宣導活動，張伏杉主任（後排左四）化身奇異博士與大園國小校長劉燕霏（後排右三），頒發給學童們兒保特攻隊證書，呼籲杜絕網路性剝削。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

兒童保護宣導活動透過講座宣導與遊戲互動，增加學童們對兒少對性剝削及網路犯罪防範的認識。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園家扶中心兒童保護宣導活動，透過講座宣導與遊戲互動，增加學童們對兒少對性剝削及網路犯罪防範的認識。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

據衛福部最新資訊，台灣去年平均每天有27名兒少遭遇不當對待，其中遭性不當對待比例3年內激增逾2倍，同步了解兒少性剝削案件，逾7成為使用網路作為犯罪媒介。家扶基金會推動「428兒保日」邁入第11年，藉網路兒少性剝削議題的關注，籲大眾重視虛擬世界的兒少安全，打造友善生活環境，強化兒少保護，邀民眾一起「用愛包圍，杜絕網路性剝削」，幫助孩子邁向更好的明天。

桃園家扶中心表示，「428兒保日」主要呼籲對各種形式的兒虐零容忍，更期望每個孩子都能平安快樂成長，為達兒少保護積極目標，安全環境的建構職責，你我都不應是局外人，邀大眾一起正視網路性剝削所潛藏的危機端倪，教導兒少有效防止惡狼入侵，保護孩子遠離任何可預防的傷害。

桃園家扶中心今日在大園國小舉辦428兒保日宣導活動，家扶社工觀察，學生使用手機上網已是常態，然因父母工作忙碌，難陪伴兒少從事多元休閒娛樂，偏鄉地區的正當休閒場所及社區資源少，又3年疫情需要上網課影響，兒少休閒娛樂已被3C取代，衍伸出更多3C症與網路交友安全風險。

桃園家扶中心表示，這次宣導活動透過講座與遊戲互動，增加兒少對性剝削及網路犯罪防範議題認識，提升兒少敏感度與警覺心，落實家扶的社會教育責任，宣導兒少年權益與自我保護觀念，邀請大園國小師生一起宣誓加入兒保特攻隊，桃園家扶中心主任張伏杉更化身奇異博士，頒發兒保特攻隊證書，呼籲一起「杜絕網路性剝削、全民兒保特攻隊」。

桃園家扶也廣邀民眾以社群FB搜尋桃園家扶中心，按讚追蹤響應宣導活動外，也可付諸具體行動，透過捐款支持家扶中心的兒童保護方案，一起幫助受虐的兒少及家庭修復傷痛。

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