對於美菲舉行歷來規模最大「肩並肩」軍演，美國前國安顧問歐布萊恩建議台灣裝刺針飛彈、連爭取共和黨總統提名人都說，台灣每個家庭都要發一把槍。對此，資深媒體人趙少康呼籲，兩岸之間必須和平解決，各方都要有耐心！

趙少康在臉書表示，軍演不僅無助兩岸和緩，也讓外資企業不敢投資台灣，各國甚至紛紛研究撤僑計畫。兩岸前景，實在令人憂心。隨著兩岸情勢緊張，外資也持續撤出台股，去年一整年外資法人就匯出高達135.64億美元，約新台幣4164億元，創下史上單年最大淨匯出金額。

趙少康指出，美國前國安顧問歐布萊恩建議台灣裝刺針飛彈、又說要發AK47步槍給台灣，連爭取共和黨總統提名人都說，台灣每個家庭都要發一把槍。試問，這會讓台海之間更加穩定？還是緊張？真的是「別人的囝死袂了」！台灣有908萬個家庭，如果每個家庭都發一把槍，社會豈不大亂？搞不好還沒打仗，台灣就已經先亂糟糟了。

趙少康強調，兩岸不是意氣之爭，兩岸之間必須和平解決，各方都要有耐心，不能被美方牽著走，必須回歸人民生命與利益，否則戰爭一去不回，剩下的只有死傷而已！