麻醉醫師邱豑慶具有極高知名度，政治立場也相當鮮明，臉書粉絲將近20萬人，未料近日爆發團購產品爭議，買家控訴邱豑慶不僅不理不睬，還將提出問題的人刪文、封鎖，甚至踢出群組，許多粉絲「粉轉黑」，就連盾牌牙醫史書華也開轟推卸責任。

事情源於邱豑慶開了一批耳溫槍團購，但近幾個月來，許多買家出面投訴，指出體溫量不准，常常量出34度的離譜溫度，在臉書上向邱豑慶反應，不是已讀不回，就是直接刪文，在LINE群提問甚至直接被踢出群組，還有家長因為孩子體溫量不準，心急提問，卻被邱豑慶拍了張拿耳溫槍比中指照片。

邱豑慶處理態度不佳，還一度關閉粉專，引發眾多粉絲不滿，紛紛「粉轉黑」痛批：「人設破滅後，看到照片都覺得假」、「文章PO了又刪，是要貼幾次」、「結果到最後還是在避重就輕」、「真的好了啦」、「你該道歉的是那位被比中指的家長」、「所以跟你團購有問題為何不能退」，史書華也痛批邱豑慶團購出包卻到處牽拖想卸責。

而原先堅稱要等廠商檢測結果出爐才能辦退貨的邱豑慶，在與網友和史書華大戰多天後，昨(20日)終於道歉，並宣布只要是跟團者，都能無條件退貨，他會負起全責。