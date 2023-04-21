先前驚爆杭特．拜登與俄、烏等多國權貴關係密切以及推特文件門（Twitter File）揭露美國政府要求社群媒體公司和諧這件醜聞，如今再添一筆，時任歐巴馬政府的前美國中央情報局（CIA）局長莫瑞爾（Michael Morell）在眾議院司法機構的證詞中談到，2020年曾接獲要求，要他為拜登次子——杭特・拜登（Hunter Biden）的「地獄筆電門」（Laptop from Hell）事件做出認知作戰，以「幫助拜登贏得選舉」。拜登的競選團隊要求莫瑞爾召集50名CIA同事簽署一封聲明，來塑造出杭特・拜登筆電中的電子郵件「是俄羅斯的假訊息」。他表示他組織這封連署聲明是為了「幫助拜登副總統，因為我想讓他贏得選舉。」

#BREAKING: Testimony Reveals Secretary Blinken and the Biden Campaign Were Behind the Infamous Public Statement from Former Intel Officials on the Hunter Biden Laptop @Jim_Jordan and @RepMikeTurner reveal HUGE news here: pic.twitter.com/bX3fpqJKPo — House Judiciary GOP (@JudiciaryGOP) April 21, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，莫瑞爾證實，當《紐約郵報》發布有關杭特・拜登向其烏克蘭商業夥伴介紹其父親的電子郵件時，聯繫他的拜登競選官員正是現任國務卿布林肯（Antony Blinken），他在2020年10月17日或之前聯繫了莫瑞爾，莫瑞爾當時是被認為是最有可能在拜登政府中擔任CIA局長的人選之一。

3天後《紐約郵報》發布了一封電子郵件，揭露了杭特・拜登向其烏克蘭商業夥伴介紹他父親——當時任美國副總統的拜登。與布林肯的交談「引發了」莫瑞爾為拜登寫一份聲明的動機，在那通電話的晚上10點53分，布林肯向莫雷爾發送了一篇《今日美國》的文章，聲稱聯邦調查局（FBI）正在調查杭特・拜登的「地獄筆電門」是否屬於「假訊息」。

莫瑞爾表示，他「做了一點自己的研究」，然後聯繫了退役的CIA高級情報官員，協助編寫信件來抨擊《紐約郵報》的報導。莫瑞爾從51位前情報官員中收集了簽名，其中包括他自己和其他4位前CIA局長。

隨後，前CIA局長布倫南（John Brennan）的前副幕僚長夏皮羅（Nick Shapiro）將這封連署信件交給美國政治媒體《政客》（Politico），並於10月19日發布了標題為《數十名前官員說。杭特・拜登的故事是俄羅斯的不實信息》（Hunter Biden story is Russian disinfo, dozens of former officials say）的報導。聯署信聲稱《紐約郵報》的報導「具有俄羅斯信息戰的所有經典特徵」