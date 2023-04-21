平均地權條例修法通過後至今施行細則還沒上路，但爭議仍餘波盪漾，日前法學界學者、專家也對修法條文，認為有涉違憲之虞，合憲性大有爭議，商總主席賴正鎰今天說，房地產業已準備聯手法界專業人士研議如何提釋憲案，捍衛自由市場運作的機制，請政府打炒房不能無限上綱，傷害房市正常交易，破壞人民對政府的信任。

至於內政部正討論的實坪制議題，賴正鎰認為，房屋計價一旦貿然改採實坪制，那30％以上的公設坪數，要登記在誰名下？公共設施空間興建成本又由誰來支付？屆時勢必會轉嫁，使房價更飆漲，他建議政府在制定政策或修法前，應該要先找業界溝通或舉辦公聽會，不要只會閉門造車，以免政策荒腔走板，讓全民苦吞後果。

立法院去年12月通過平均地權條例修正案，禁止私法人買房、禁止預售屋轉售讓與、炒房者處以最高5000萬元高額行政罰等都還是引起房產業的代銷，建商，開發商，仲介等產業界群起反彈。

台灣高等檢察署主任檢察官呂丁旺更在日前的一場論壇上公開表示，平均地權條例針對私法人購買住宅原則禁止例外許可，還限制轉讓年限，這項修法可能涉及違憲；參與論壇討論的學者更指出，以立法方式禁止並處罰人民合法移轉財產，並直接介入私人的私法自治領域，在尚未採取抑制不動產炒作的融資、租稅、資訊透明公開等三大政策工具前，就逕行採取禁止轉讓的終極手段，已不符合憲法23條的比例原則，建議相關產業界可提出釋憲案。

賴正鎰指出，房產開發商一直很配合政府政策和法令，但這次政府打炒房，最終已經讓人感覺變質，竟然祭出最嚴厲的修法來禁止預售屋轉讓，完全沒有顧慮到民眾對自身財產處分及調度分配的自由權利，這在先進國家是完全無法理解的集權作法。

他說，自由買賣房子是持有人的個人財產，持有人要怎麼處理，他不懂為何必須受政府管制？買房動輒上千萬至數千萬元，又不是在菜市場買蔥，只要幾十元就能輕鬆帶回家，他相信不會有人會拿買房子來開玩笑。況且從下訂簽約到完工交屋，往往就是三、四年，期間也可能遭遇工作調整、家庭意外等，政府立法限制不能移轉，簡直是強人所難，全世界沒有哪個民主國家的政府會作限制買賣的主張。