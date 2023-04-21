為響應422世界地球日，林務局屏東林區管理處與台灣高鐵公司，今日在高鐵左營站辦理贈苗活動，由屏東林管處提供金門赤楠、厚葉石斑木各300株，野牡丹、蘭嶼羅漢松各200株，月橘、春不老各100株，共1200株的台灣原生種苗木送給現場的民眾，鼓勵大家一起投資地球，讓生活環境更好。

屏東林管處人員將苗木準備就緒後，許多民眾都好奇的前往詢問各樹種的特性、適合的生長環境、領苗後的照顧方式等，人員除為民眾解惑外，也特別介紹紙漿盆容器的特性，是可以連同苗木直接種植到土壤中， 之後紙漿盆會自然分解，轉化為養分。

不少民眾將苗木解說牌拍照留存外，亦自備環保提袋前來領苗，可見減塑的觀念已逐漸落實在民眾日常生活當中。

屏東林管處表示，今年世界地球日主題為「投資我們的星球（Invest in our planet）」，希望藉由贈苗活動，讓民眾共同實踐世界地球日「護樹護林」的行動指引，也呼籲民眾能多關注氣候變遷的議題，養成減塑的生活方式，因為「守護地球，刻不容緩」，現在就是付諸行動的最佳時機！