澎湃新聞21日報導，自大陸國家統計局18日發布今年第一季主要數據以來，已有北京、天津、山西、寧夏等17個省分公布了今年第一季經濟數據。在GDP同比增速方面，除了上海（3.0％）、北京（3.1％）、四川（3.8％）、湖南（4.1％）外，其他13個省分高於大陸全國數據（4.5％）。

澎湃新聞報導，據不完全統計，截至4月21日，至少已有北京、天津、山西、寧夏等17個省分公布了今年第一季經濟數據。從數據上看，浙江、四川、湖北、湖南、上海5個省分今年第一季GDP超過1兆元（人民幣，下同）。

同比增速方面，17個省分中，有13個省分高於大陸全國數據（4.5％），分別是吉林（8.2％）、寧夏（7.5％）、海南（6.8％）、內蒙古（5.6％）、天津（5.5％）、湖北（5.1％）、青海（5.1％）、山西（5.0％）、浙江（4.9％）、廣西（4.9％）、雲南（4.8％）、重慶（4.7％）、遼寧（4.7％）。其中，吉林省表現亮眼，同比增速高於大陸全國3.7個百分點。

此前，大陸國家統計局4月18日發布數據，初步核算，今年第一季大陸國內生產總值（GDP）28兆4997億元，按不變價格計算，同比增長4.5％，比上年第四季環比增長2.2％。