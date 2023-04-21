繼2018年獲香港大學頒發榮譽社會科學博士後，香港大學21日在官網發佈消息，聘請阿里巴巴集團創辦人馬雲為榮譽教授，聘期三年。根據潮新聞向馬雲公益基金會求證，回應確認於上個月收到港大的邀請，並表示這項工作與馬雲先生的創業經歷和理念高度契合。

馬雲公益基金會表示，馬雲先生接受過四年的師範教育，當過六年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔三十年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。

據了解，一直以來馬雲的工作和生活重心就在杭州和香港兩地，圍繞教育、農業、企業創新以及技術創新展開。而教育方面，馬雲公益基金會每年支持100名老師的鄉村教師專案，以及著眼於教育均衡的師範生提質項目等，都是馬雲當前的重要工作內容。

近年農業和技術創新也是馬雲研究的重點，就這一領域考察了國內和海外幾十個城市。去年他受聘為東京大學和以色列特拉維夫大學的客座教授，在這兩個學術機構也重點展開對先進農業和技術創新的研究。