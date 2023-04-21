培養眾多新聞傳播人才的世新大學今（21日)迎來金獎主持人胡瓜、賴慧如主持的民視《最強綜藝秀》錄影，邀請連續3年攜手打進UBA大專籃球聯賽小巨蛋4強賽的世新大學男女籃球隊、全國唯一在大專校院啦啦隊錦標賽奪下13座冠軍的世新大學啦啦隊，與藝人們進行遊戲闖關。

近年來在UBA大放異彩的世新籃球隊，今年女籃完成四連霸大業，男籃獲得季軍，並在個人獎項上抱走新人王（陳將双）、新人后（游沁樺）、冠軍賽MVP（宋瑞蓁）等殊榮，獲得眾多關注，畢業校友阿巴西、林蝶等人也在職籃場上發光發熱。特別的是，《最強綜藝秀》主持群之一的孫克傑也畢業於世新大學，是100學年度的世新男籃隊長，帥氣外型與口條，讓他近年以模特兒與主持身分在演藝圈嶄露頭角，此次也回到母校與學弟妹比拚「3對3鬥牛」，重溫青春的籃球時光。

《最強綜藝秀》每集都讓觀眾享有豐富的視聽感受，為台灣綜藝節目樹立更高規格的標竿，節目監製詹嘉文也是世新校友，畢業於印刷攝影科（現為圖文傳播學系），同學還是金鐘獎得主常客曾國城，他說看到熟悉的山洞口非常感動，也很佩服母校一直與時俱進，大力投入建設。

帶著一票主持群與藝人來到世新大學的胡瓜，還到訪知名的「世新早餐街」，由新生代歌手、世新校友張靚靚親自推薦「口傳系特餐」，讓眾人品嘗「道地」好口味。胡瓜也特別提及電視圈有許多世新培育的人才，像是董至成、黃子佼與謝祖武，樂見於有許多相關系所學生來節目體驗，不僅能玩遊戲拿獎金，也是一種活潑的「學用合一」，看見業界人員面對下雨天氣、流程更改等事務的靈機應變與專業態度，有如將實習場域搬到教學現場，寓教於樂。

節目更專門設計了富有世新特色的大型遊戲，讓學生們好好競賽一番。學生選手也大秀個人技，世新男籃張俊生示範「飛身背向灌籃」，在起步灌籃時，身體背向籃球框，於空中的時候瞬間爆發，將球灌進籃框內，展現看不見籃框也能將球灌進的個人爆發力。今年遠赴日本東京參加國際日本啦啦隊公開錦標賽，獲得1銀2銅佳績的世新啦啦隊，則參與「火車過山洞」遊戲，活力無限的他們以驚人默契與速度完美破關，讓現場藝人驚呼：「太厲害了！」