桃捷公司這次招募類別有運務、維修、經管、身障等，共招募66名新進員工。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大眾捷運公司今年新招募66人，今完成新人訓練，桃園市長張善政到場訓勉表示，桃園捷運發展中，未來也將開通新路線，現進入桃捷將有很好的發展機會。今年新進人員中，一名客服身障同仁分享，多年前因故受傷，直到去年才完成最後一次手術出院，當時剛回歸社會，桃捷站務人員曾親切引導她出入站，令她備感溫暖，才萌生加入桃捷大家庭的想法。

桃捷公司這次招募類別有運務、維修、經管、身障等，整體錄取率約13％，其中車務類司機員錄取率僅5.2％（248人錄取13人），而技術員及司機員薪水約35K、工程員43K。66名新人中，男性有57人、女性9人，平均年齡33歲，年紀最小21歲、最長48歲，學歷碩士有9人、學士50人、專科2人、高中職5人，戶籍地在桃園的有35人、新北市11人、台北市6人，其他縣市共14人。

張善政表示，桃捷人才需求會愈來愈多，現在進入桃捷公司將有很好的發展機會，他恭喜66名新進人員加入桃捷，盼新進同仁接受訓練後，未來都能成為桃捷公司的中流砥柱，也盼桃捷公司營造開放式的溝通氛圍，打造樂於提出創意的工作環境和企業文化。

張善政指出，國內捷運從台北捷運開辦至今，各縣市都積極投入捷運建設，未來人才需求只增不減，而桃園的捷運計畫，包括目前機場捷運營運中，捷運綠線也興建中，另捷運綠線延伸至中壢、捷運綠線延伸大溪、三鶯線延伸八德段及從桃園火車站出發貫穿龜山區至新北市新莊區的捷運棕線等4條新路線，市府已定案將報請中央核定，相信未來20年的桃園捷運發展會愈來愈好，因此鼓勵新進人員學好專業，從基層做起，都會有很好的發展機會。

張善政也勉勵桃捷主管群，能以友善式領導代替威權領導，並鼓勵基層以請教方式多吸取經驗，未來不管是同事間相處，或與主管間溝通，都能營造開放式的企業文化，打造愉快工作氛圍，在減少壓力下而加速成長。

張善政也提到，桃捷公司屬事業單位，需營利維持財務狀況，例如出租廣告、創造載客機會或與樂天球團合作優惠套票等措施，都是透過創意增加營運收益。因此他鼓勵員工無論職位，都要勇於提出創意，也希望主管都有開闊心胸樂於傾聽，相信不分部門的創意思維，能增加營運收入，帶來財務上回饋，提升員工福利、造福桃園市民。

今年新進人員中，客服身障同仁溫子華表示，她在6、7年前受傷，後來多在醫院住院治療，去年經歷最後一次手術後才正式回歸社會，進入桃捷公司是她人生第一份正式工作，當初對桃捷就有很好的印象，因站務人員曾親切引導出入站，令她備感溫暖，才萌生加入桃捷大家庭的想法，未來也期許培養更多專業技能，服務更多旅客。

此外，這次招募的新進人員中，更有許多來自航空業人員轉職，這也代表他們非常看好桃捷的未來發展，而有了這些具備航空業工作經驗的同仁加入桃捷團隊，也將為桃捷公司挹注新能量。

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃捷公司新進人員自4月17日報到後，已完成為期1周的新人訓練，課程內容包括組織規程與人事管理規章介紹、政風法令宣導、環境教育訓練、職安與資安宣導等，之後將展開為期1至3個月的專業授證訓練，其中司機員訓練期約3個月最長，受訓時數412小時，課程內容包含課堂課、實作課及跟班學習，完成筆試和實作測驗成績及格後，即可取得證照投入機場捷運線的營運工作，成為軌道專才。