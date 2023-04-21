「宇宙最強」武打巨星甄子丹，和小18歲妻汪詩詩結婚19年，依舊恩愛如昔，今（21日）是汪詩詩42歲生日，甄子丹也在社群發文替她慶生，而慶生派對上也驚見大美人關之琳，凍齡近況令人驚艷。

甄子丹曬出和汪詩詩合照，寫下「世界上最美麗的女人汪詩詩生日快樂，我這輩子最希望的，就是笑容無時無刻掛在你的臉上。祝親愛的老婆，健康、快樂」。只見他大方摟愛妻獻吻，42歲的汪詩詩保養得宜，完全看不出歲月痕跡，露出燦笑相當迷人。

關之琳（右一）60歲超凍齡。（圖／取自汪詩詩IG）

而汪詩詩也在限動分享慶生派對的照片，只見她的媽媽、妹妹汪圓圓、張玉珊、呂良偉太太楊小娟等都有出席，其中還可見女神關之琳，只見留著招牌短髮的她，對鏡頭露出微笑，看上去相當減齡，宛如少女般的模樣，一點也不像60歲了，好狀態讓人驚艷不已。

被譽為「香江第一美人」的關之琳，過去有2段婚姻，她曾在受訪時表示「男人要找養眼的」，而日前她就被直擊去看展時，身邊出現一位斯文又高大的小鮮肉，讓外界都相當好奇兩人之間的關係。