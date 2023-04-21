女星范冰冰一直以來有著「紅毯女王」封號，但日前出席品牌活動卻被認為不比「新疆維納斯」古力娜扎搶眼；沒想到娜扎今（21日）現身北京國際電影節開幕式紅毯，宛如主人翁一般，換3套禮服還走了3次紅毯，氣場全開被大讚紅毯最美。

先前娜扎因小三風波，一度受到網友撻伐，但她嚴正澄清後，把重心全放在工作上，獲得粉絲原諒和支持，現在公開活動狀態也越來越好；今日晚間娜扎出席第13屆北京國際電影節開幕式紅毯，短時間換了3套造型，走了3次紅毯，讓全場都很驚艷。

娜扎在今（21日）晚的北京國際電影節開幕式上，換了3套服裝走了3次紅毯，驚豔全場。（圖／摘自清風娛樂微博）

娜扎分別以夢幻紗裙、紅色亮片開衩長裙和玫紅色禮服走紅毯，3套禮服都穿出她的個人特色，更有不同風味，可愛和性感的風格她都能夠駕馭；且直接走3次紅毯讓網友都很震驚，紛紛直言，「以前還有誰能走那麼多次紅毯嗎？」、「娜扎快取代范冰冰當紅毯女王了」、「不是娜扎的顏值，真的不能穿這種禮服」。

其實娜扎不僅有「新疆維納斯」封號，最近她與紅毯女王范冰冰出席同場活動，兩人碰巧都穿上亮片款式禮服，不免被拿來做比較；娜扎被大多數人認為，造型和整體狀態都比范冰冰更精緻又搶眼，完全可以勝任新一代紅毯女王的封號。