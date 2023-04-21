桃園市觀音區一名男子20日載著懷孕的妻子準備返家，途中妻子在車上突然出血，丈夫著急要送妻子到醫院，無奈遇到下班尖峰時段，剛好遇到路邊巡邏的員警，便向警方求助，員警見事態嚴重，立即鳴笛於前方警示開道，迅速平安引導民眾抵達衛生福利部桃園醫院新屋分院。

大園警分局新坡派出所警員楊逸祥、蘇賢稼20日傍晚5時許，執行巡邏勤務經過觀音中正路一段時，突有民眾大喊「警察先生！我老婆懷孕突然出血，可以幫忙一下嗎？」並表示其懷孕3個月的妻子不知為何突然出血，正值下班交通尖峰時刻，路上車水馬龍，焦急如焚深怕延誤就醫，剛好見到員警經過便上前求援。

員警二話不說，一路鳴笛開啟警示燈並使用擴音器告知前方車輛有孕婦需緊急就醫煩請讓道，原本因塞車需半小時以上的車程，在警方協助開道下，縮短到15分鐘內就平安抵達醫院，夫妻倆這才放下心中大石，丈夫頻頻向員警道謝，若非員警即時協助開道，他們不知道要拖到何時才能順利就醫。

大園警方表示，員警本著同理心主動為民開道，但也呼籲民眾若遇緊急救護案件，可優先叫救護車，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間，另提醒用路人若在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權也應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能順利進行。