副總統賴清德已被民進黨正式提名成總統候選人，選戰模式啟動，賴清德近日也在民進黨的宣傳影片中與發言人謝佩芬互動、玩遊戲，想吸引年輕選票。國民黨台北市議員李柏毅今( 21 日)表示，賴清德只是想轉移焦點、拚選舉，但賴系人馬和本命區台南不斷爆出的醜聞、弊案，早就罄竹難書，對於民生議題，賴也完全不敢碰。

宣傳影片中，賴清德與謝佩芬一同參與答題遊戲，題目都是跟著賴的醫師背景、哈佛學歷和個人愛好出題，最終兩人打成平手，互相用美乃滋、沙茶醬等食物製作「特調」。賴清德日前在IG貼出手持「Q版賴清德椪餅」的合照，先前在兒童節時也化身「阿德叔叔」跟立委蘇巧慧一同錄製童話書。接連出招就是想打進年輕人的社群，吸引更多年輕選票。

李柏毅今在《少康戰情室》節目中表示，賴清德作為總統候選人，顯然是一派悠哉，在網路上放出各種影片、參加活動，就是想要吸引年輕選票，為總統大選鋪路，但賴清德的動作看似很正面，其實就是想要轉移大眾的焦點。

李柏毅指出，賴清德的本命區、賴系人馬的相關弊案，已經多到罄竹難書。

他也一一列舉：賴清德大弟子陳宗彥，涉嫌貪汙及接受性招待、賴的子弟兵(台南市議長)邱莉莉，因議長賄選已經被起訴、賴的下屬(前台南市經發局長)陳凱凌，在私下因有特殊性癖好，被檢調稱為色魔，也因為接受性招待被檢調起訴、賴清德的大將，前新北市副議長陳文治因涉貪被警方羈押禁見，更不用說先前在台南爆發的學甲爐渣案、北門光電案等等，全部都沒有解決。

李柏毅表示，賴清德現在看似選舉選得很輕鬆，形象也是很正面、很陽光，但台灣現在最嚴重的經濟、賄選、治安等民生議題，賴清德完全沒有去碰，只是營造出一種「道德高標準」的姿態，來迎戰明年的總統大選，但對於台灣的未來、台灣的國家方針，甚至是改變現在這種敗壞的社會風氣，民進黨從上到下、包括賴清德，完全沒有任何說法。