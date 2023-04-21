面試工作遇到這種要求你能接受嗎？一名女網友表示，她面試時和新老闆坦言，自己目前還在職，因此需要20天的「交接期」才能報到，豈料新老闆竟說「是你自己的問題」，要求她一周內就上工，更表明若有更好的人選就會優先錄取，讓這名女網友不曉得該如何是好，貼文曝光後，一票網友狂勸：「急著要你上工一定屎」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她因為私人因素無法待業，目前仍有正職工作，不過最近面試到一份蠻心儀的新工作，面試過程中她和新老闆提及，若要跳槽到新公司，必須給原本的公司至少20天交接期，沒想到新老闆卻無法接受。

「這可能是你自己的問題了」，新老闆希望原PO在確定錄取的一個禮拜內上工，還說就算他願意等待原PO，但在這20天內如果有更適合人選出現，公司就會馬上錄用可以即時工作的人，等於原PO會瞬間兩頭空。原PO無奈表示，當初求職網上明明就寫著只要在一個月內上工即可，還以為老闆都能體諒交接期，未料如今會陷入兩難，原PO只好上網發文求助，「真的很不想繼續待在現在公司，可是不想待業」。

對此，有不少網友苦勸原PO三思，「急著要你上工一定屎，不要隨便離現在的職」、「這種幾乎都雷缺，正常沒有什麼工作需要一個星期就報到的」、「這家感覺就超屎，本來就要留交接時間給在職者啊」、「急著要人表示是屎缺，不要有那種公司擴編，急著要人的想法，是有那麼多公司在擴編嗎」，不過也有人抱持不同意見，「急著上工不一定是屎，有遇過待遇很好，但公司在擴張需要即戰力」。