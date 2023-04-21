新北市五股區觀音坑溪橋近期展開改善工程，結果今(21日)下午發生斷橋事故，造成3人受傷送醫；現場的施工技師表示，原本就研判該橋的鋼索鏽蝕嚴重，隨時都會有倒塌風險，不過針對是否因為施工車輛過重造成橋梁坍塌，技師則強調相關機具要上去前，都是有經過檢核，且觀音坑溪橋也是比照公路橋的設計規範，所以是允許大型車輛開上去。

該技師表示，業主經過橋檢之後，發現橋梁的鋼索已經鏽蝕嚴重，所以施工團隊根據施工計畫，用階段性換索的方式來施作，原本就要將生鏽的鋼索拆換掉，因為研判隨時有可能會倒塌。

他說，結果橋梁在施工過程中就瞬間垮下去，在橋上有一位同事跌倒，橋拱上面有兩位，不幸中的大幸是跌在草皮上面，民眾也協助打電話求救，救護車很快地趕到協助將受傷同事送到醫院治療。

至於是否是因為這座橋承載重量，承受不住吊車過重導致釀禍，技師則強調，施工載種以及相關的機具是否能上去橋梁，都是有經過檢核，而且這座橋梁雖然是自行車道橋，但是以公路橋的設計規範，所以是允許大型車輛上去。