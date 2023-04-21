41歲女星張韶涵有著一副高亢嗓音跟紮實的歌唱技巧，《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首膾炙人口的歌曲，讓她紅遍整個華人圈。近年來，張韶涵將演藝重心轉往大陸，不時登上綜藝或歌唱節目，近日曬出一組登台戰袍照，宛如美人魚的造型，立刻驚豔所有粉絲。

張韶涵最近翻唱范曉萱的《氧氣》一曲，為了呼應女主角在海裡快喘不過氣、極需戀人陪伴的心境，以一身獨特的美人魚造型亮相，可見她梳起乾淨髮型，身穿白色細肩帶上衣，秀出兇猛上圍，每一個角度都藏不住好身材，下半身的超長黑色長裙也勾勒完美S身形，讓她在地上擺Pose時，宛如一尾美人魚浮上水面，嫵媚程度爆表。

張韶涵一襲人魚裝扮相當吸睛。(圖/張韶涵 微博)

張韶涵在貼文寫道：「今天是深海裡的美人鱼，需要你們愛的氧氣」，讓粉絲看得頗為激動，紛紛回應：「小美人魚的真人版應該找妳」、「嗚嗚，美死我算了」、「妳是我們離不開的氧氣」、「到底怎麼保養的，超級凍齡欸」、「全宇宙最美最典雅的美人魚」、「看得我們都缺氧了！」

張韶涵上月24日被《CTWANT》讀者捕捉到現身松山機場的畫面，可見她在一名女性友人陪伴之下，拿著登機證等相關文件，準備搭乘當晚飛往長沙的班機，錄製綜藝節目《聲生不息•寶島季》，與張信哲、華晨宇、那英、魏如萱等兩岸大咖藝人同台。