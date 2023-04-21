新北市五股區的觀音坑溪橋在今(21日)下午發生斷橋事故，造成3名當時正在橋上施工的工作人員隨之跌落橋下，所幸皆受輕傷緊急送醫；新北市副市長朱惕之獲報後也趕赴現場了解狀況，被問及早有市議員指出觀音坑溪橋鋼纜鏽蝕嚴重，沒想到市府過了半年才展開維修，是否有發生拖延的狀況，朱惕之強調要待專業鑑定後，才能做客觀說明。

朱惕之表示，今日下午近4時，五股區這座自行車以及行人使用的觀音坑溪橋，當時橋面上面有7位施工人員正在做吊索更換工程，結果橋面在施工的過程中發生坍塌，造成3人輕傷，針對橋梁進行施工時發生坍塌事故，目前正做相關鑑定調查釐清原因，這部分會盡速處理。

他說，傷者輕傷皆已後送至醫院治療，而施工車輛當時在做更換吊索的相關工程，結果在橋面坍塌時，施工車輛也滑落至橋下。

至於否是因為鋼纜的生鏽老化加劇導致事故發生，朱惕之說，橋梁的吊索部分就是因為先前在檢測時，發現有鏽蝕的狀況，所以正在做相關的改善，而改善的過程裡面產生這樣的狀況，後續這部分會做後續的鑑定跟調查。

另外現場有媒體詢問朱惕之，指出日前有市議員向高灘處反映鋼纜鏽蝕嚴重希望趕快處理維修，但市府卻拖了大半年才開始發包維修，維修程序是否有發生拖延；朱惕之則說，橋梁現在的狀況是正在維修中，所以詳細的掉落原因，還是要由專業驗定後，才能做客觀說明。