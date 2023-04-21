台股今天以大跌104點作收，但法人賣超並沒有如指數跌點那麼多，且八大官股券商也續買超22.35億元，顯示有來自於法人之外更大賣壓，從融資21日大減24.18億元，似可看出部分端倪。
不只散戶停損或認賠殺出，市場研判內資主力、大戶及中實戶等應也大舉調節。市場人士認為，今天美股表現將是市場觀察重點，若美股及台積電ADR再跌，台股下周季線恐有被摜破之虞。
台股今（21）日跌104點，三大法人賣超50.58億元，賣壓元兇原來是來自於散戶融資餘額大減24.18億元，創下今年1月30日兔年開紅盤來最大融資減肥。
台股今天以大跌104點作收，但法人賣超並沒有如指數跌點那麼多，且八大官股券商也續買超22.35億元，顯示有來自於法人之外更大賣壓，從融資21日大減24.18億元，似可看出部分端倪。
不只散戶停損或認賠殺出，市場研判內資主力、大戶及中實戶等應也大舉調節。市場人士認為，今天美股表現將是市場觀察重點，若美股及台積電ADR再跌，台股下周季線恐有被摜破之虞。
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