台股今天以大跌104點作收，但法人賣超並沒有如指數跌點那麼多，且八大官股券商也續買超22.35億元，顯示有來自於法人之外更大賣壓，從融資21日大減24.18億元，似可看出部分端倪。

不只散戶停損或認賠殺出，市場研判內資主力、大戶及中實戶等應也大舉調節。市場人士認為，今天美股表現將是市場觀察重點，若美股及台積電ADR再跌，台股下周季線恐有被摜破之虞。