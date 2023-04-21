在偏鄉服務許多年的麻醉名醫邱豑慶，在網路上具有高知名度，政治立場鮮明，其臉書粉專「麻的法課」坐擁近20萬粉絲，未料近日爆出團購產品出包事件，引爆與其他深綠醫師隔空罵戰，如今又遭踢爆，本人早已離職許久，卻還時常PO自己開車通勤上下班的貼文，讓粉絲傻眼「被騙了1年」。

邱豑慶時常在粉專分享日常生活，多次利用上下班開車時間開直播，表示自己工作繁忙，未料卻被踢爆早已在去年4月疫情爆發前夕就已離職，至今1年都沒有執業。

網友們也紛紛扮起柯南，挖出邱豑慶過去一年的PO文，發現邱離職後，多次發文稱「值班前夕」、「請假」、「忙了整天回到家」，以及「髮型被手術帽壓到變形」，直到上月初，其妻發文表示要求邱請特休，兩人要出遊散心，才被提問「邱太太難道不知道老公已經離職？還是說好了要一起假裝還在醫院任職？」

許多粉絲這才知道邱早已辭職1年多沒工作，氣得大罵「被騙了一整年」、「疫情爆發後就離職了，還一直開直播說自己在上班路上」、「所以真的有1年多沒上班，假裝有上班嗎」、「笑死，所以是戴手術帽開車嗎」、「大家只想知道離職了還能直播要去上班是怎麼回事」、「沒上班用演的是哪招」。對此邱豑慶目前忙著處理團購耳溫槍出包問題，並未對此作出解釋。