上階段獲全勝、年度戰績爬上龍頭的裕隆納智捷，21日在彰化首戰面對有新洋將菲爾斯坐陣的台灣啤酒，靠著洋將夏普能裡能外打出接近大三元的全面表現，聯手好搭擋斑霸及當家射手吳季穎外線火力，以75比58輕取台啤，跨階段7連勝到手。

這季賽制上每階段都會產生冠軍，冠軍隊伍還能獲得獎勵金，激發球員競爭企圖心，裕隆總教練邱大宗就指出，這樣刺激的競爭，誰都不敢因為一時戰績好就鬆懈，「每隊都想拿冠軍，但我們裕隆是超想，『希望經過不錯過。』」

上半場夏普得分不多，但總能利用自身優勢製造機會給隊友，防守端也有建樹，易籃後夏普提升出手次數，他繳出19分、18籃板、7助攻、3抄截與5阻攻亮眼數據，夏普強調，「在場上就是希望每件事都能幫上一點忙，確保團隊中每個人都能有好的表現，再合力贏下比賽。」

邱大宗也稱讚，夏普不只攻擊手段很多，還能從一號位打到五號位，防守上也可以幫助隊友，但能連續拿下勝利，最關鍵的還是本土球員與外籍球員互相支持，彼此一起成長。

裕隆除了夏普的全面表現外，還有斑霸22分、11籃板，吳季穎攻下含五顆外線的17分，柯旻豪今也傳出7助攻。台啤則是新同學菲爾斯21分、17籃板最優。

台灣銀行作客彰化，沒給地主柏力力機會，上半場先拉出11分領先，下半場持續猛攻，多點開花表現壓過以布依德為首的柏力力，終場80比56收下第五階段首勝。

柏力力回到彰化首場表現不盡理想，布依德狂瀾27分、13籃板，但分差始終無法追近，末節他早早下場休息。團隊三分外線21投僅1中，低迷命中率難擋人人皆兵的臺銀。

台銀4人得分達雙位數，張家禾最高15分，瑪哈尼有14分表現，張博勝則是只在首節上場，就高效率攻下12分，高健益也有10分進帳。