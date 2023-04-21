新北市長侯友宜今早與新加坡副總理黃循財會面，兩人互稱「老朋友」。外界關心對方是否問及他參選總統的事，侯友宜表示，「老朋友當然會關心很多事」，但如何把工作做好，「才是我們的重點」。

侯友宜訪問新加坡邁入第3天，早上、下午分別都有不公開行程。黃循財傍晚透過臉書發文，公布兩人會面並發布合照。

黃循財表示，「跟新北市長侯友宜聊得很開心，我們上次見面是他2019年訪問新加坡的時候」。他稱侯友宜為「老朋友」，並表示新加坡跟新北市長期保持友善的關係。

黃循財指出，侯友宜訪問新加坡，針對城市規劃、永續發展、企業創新等主題交換經驗。

侯友宜晚間在香格里拉飯店出席「與市長有約-綠色藍圖新創之夜」會前接受媒體聯訪表示，黃循財是4年前認識的老朋友，今早會面聊得很開心。雖然過去在疫情期間無法見面，但仍有相互通訊，了解新北市的發展。

侯友宜說，兩人談了很多，包括永續發展、城市治理，還有金融合作及國家未來走向等。他稱讚黃循財年輕又很有理想、抱負，對新加坡有很好的規劃，值得台灣借鏡，「我們彼此分享經驗」，一起讓新北市、新加坡、台灣更好。

媒體問及黃循財是否有關心侯友宜會不會參選總統，侯友宜表示，「老朋友當然會關心很多事」，但大家最關心的還是如何把工作做好，「這才是我們的重點」。

侯友宜2019年訪問新加坡時，曾與時任新加坡國家發展部長黃循財見面。如今再度會面，現年50歲的黃循財已升任副總理，也是新加坡總理李顯龍的接班人。

至於與黃循財會面是否談到兩岸議題？侯友宜回應說，兩人聊得很開心，最重要是老朋友彼此關心，相互分享新北市、新加坡的做法。

侯友宜也說，老朋友彼此互信、理解，更重要是讓新加坡更好、讓國家更好、讓新北市更好，「這才是我們最大目的」。

另外，侯友宜這次拜會星國官員，在對方公開之前都保持低調，是否為星方要求？他回應表示，長年跟新加坡友好，因為彼此能相互尊重，這次來新加坡時間很短、行程很多，有些沒有公開，尊重星方安排。

他說，只要能促進深化雙方關係，創造對話、開展新局，對台灣、對新北市、對新加坡是好的，自己都會戮力以赴。

除了拜會黃循財，新北市政府發布新聞稿表示，侯友宜今天行程還包括拜會新加坡經濟發展局，與經濟發展局副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人對談。雙方除了交流兩地經濟產業現況、未來規劃及合作可能，侯友宜也針對通膨與人民所得等議題，與對方深入對談，期藉由彼此激盪思考、借鏡經驗，確保人民生活品質不受通膨影響。