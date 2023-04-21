警方獲報到場後協助將孫女送醫，並將1女2男逮捕到案，訊後依傷害、妨害自由移送台中地檢署偵辦。（簡銘柱翻攝）

今天凌晨4點多台中KTV2女打架，一旁男子竟扯髮拖行害女子遭熱鍋淋頭，影片PO出影發網友熱議，也引來警方偵辦，被害女子受傷被送醫治療；這原本只是2個女人的戰爭，但最讓網友氣憤的是，無端加入戰局的男子及在一旁拍攝卻沒有出口或是出手制止的男子，最後1女2男都遭送辦。

妹子KTV遭扯髮熱湯淋頭 網怒罵2男賤畜、冷血

事情一曝光網友紛紛痛批動手的男子，「沒卵葩的賤畜不拉開還一起打!這傢伙應該抓去閹掉!」、「沒臭小⋯ 動手打女人不是英雄，叫做卒仔 老大沒教好，這個年輕人需要叫回去夾懶蛋」、「X爛男人拉女生頭髮真的很垃圾，怎麼不去死？X廢物」、「很難過，男人怎麼可以打女生，更難過的是被潑熱湯後也沒人去幫她，還一直被欺負」、「這是仇糾設局嗎？沒人勸架還音樂繼續~打不過來個男助攻女潑湯~在場不止這幾位吧？」、「他**女生打架男生插什麼手」、「男生打女生⋯⋯⋯豬狗不如」、「男的是畜生不如」。另外也痛批一旁拍攝影片的男子冷血，「還有拍攝的人怎麼如此冷血啊！那鍋湯應該潑動手打女人的男人和拍攝影片的人！」。

台中警方表示，雙方是因債務糾紛衍生肢體衝突，被害人29歲孫姓女子與26歲陳姓女子是朋友，兩人在KTV唱歌，孫女欠陳女2萬元，酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與26歲趙男、40歲林男動手毆打孫女並潑灑熱湯，造成孫女臉部及頸部燒燙傷。

警方調查，孫女、陳女及2名男子在台中西屯的KTV唱歌，因孫女欠陳女2萬元，兩人酒後起口角，陳女竟憤而拿熱湯潑灑孫女，一旁兩名男子1人也加入毆打孫女，另一名則在一旁拍攝，警方獲報到場後協助將孫女送醫，並將1女2男逮捕到案，訊後依傷害、妨害自由移送台中地檢署偵辦。