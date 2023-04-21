將軍區聞槍響，警方查獲一把改造手槍。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

學甲警方追查行車糾紛案件逮獲開槍嫌犯，起獲一槍4彈。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

學甲警分局88槍擊案後再傳槍響，黃姓貨車司機20日凌晨2時行經將軍區苓子寮路段，因行車糾紛遭對方駕駛攔車毆打，趕來支援的徐姓男子對空鳴槍示威後離去，黃男20日晚間發現彈孔後驚慌報案，警方21日凌晨2時在佳里區逮獲徐男，起獲作案槍枝與4顆子彈，全案持續追緝另2名在逃共犯。

黃姓司機20日凌晨2時許行經將軍區某路段，看見對向來車突然轉彎，急閃大燈，引起對方駕駛不滿，當街攔車叫囂，並烙人找來1車2人支援，將他拖下貨車毆打一番，期間支援的40歲徐男還當街對空開槍示威，行徑囂張，3人教訓黃男後駕車離去。

被毆打的黃男事後在車上發現彈孔，內心更加驚惶，20日晚間向警方報案，警方以行車糾紛案件受理追查，21日凌晨2時在佳里區查獲當晚支援的車輛，逮獲徐姓槍手，在車上起獲1把改造手槍與4顆子彈，另有些許安非他命毒品。

徐嫌依照槍砲罪嫌移送台南地檢署，經檢察官向臺南地院聲請羈押，全案仍有肇事者與共犯2人在逃，警方持續追查中。