前5局1安難求、6局打完還落後2分的味全龍，在7局下靠著陳品捷關鍵代打敲安追平，將比賽逼進延長賽，最後10局下靠著李凱威再見高飛犧牲打，以3比2氣走富邦悍將，中止2連敗、對戰富邦4連敗。

富邦先發投手江少慶此役表現虎虎生風，前5局沒讓龍隊打者敲出任何安打，僅投出2次四壞球保送，6局下才被曾傳昇敲出內野安打，最終主投6局飆出8K，另投出2保送、被敲1安打無失分好投，可惜勝投被隊友搞砸，最終無關勝敗。

江少慶表示，主要是上一場用球數破百，教練考量之下決定換投，雖然勝投飛走，但江少慶認為球季還很長，一步一步來就好。此役他飆出8K追平個人單場最多三振，他表示，自己沒刻意追求三振，只是更專心面對打者，「三振只是結果，很開心是好的結果。」

富邦悍將江少慶。（富邦悍將提供）

而龍隊趁著富邦換投之際在7局下展開反攻，1出局二、三壘有人時，龍隊換上陳品捷代打，他把握機會從歐書誠手中敲出追平比數的2分打點一壘安打，9局打完兩隊戰成平手，延長賽第10局，王躍霖續投無失分，龍隊則在下半局1出局後靠著劉基鴻、林智勝連續安打攻佔一三壘，李凱威敲出中外野高飛犧牲打，打回球隊致勝分。

總教練葉君璋賽後展現風度，誇讚江少慶此役表現非常好，「他投的很到位，就算不是好球也是邊邊角角，速度也有出來，這是他應該有的水準。」龍隊去年「狂刷」富邦，今年開季卻打得不順手，今天辛苦中止對戰富邦4連敗，但葉總認為這對台灣棒球是好事，「每隊實力接近，每一顆球都要很計較，這也代表台灣棒球水準慢慢提升。」

送回致勝分的李凱威本季首度獲選單場MVP，他表示，10局上場只是要想辦法打到球，只要碰到球就有機會，從「中職火球男」富藍戈敲出再見高飛犧牲打。