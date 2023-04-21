111學年度大專校院高爾夫錦標賽21日於花蓮球場落幕，男子公開組和女子公開組都上演逆轉秀，後來居上的狂喜與應勝未勝的扼腕對比強烈，讓選手和觀賽者留下難忘印象。

清大運科系二年級楊孝哲從前兩回合並列第五一路回升，力退兩位國體的現任國家隊員蘇晉弘和陳佑宇，最後一回合他先在第13洞因蘇晉弘球落沙坑的雙柏忌，連追2桿得以並列第一，接著在第14洞、15洞連續抓鳥奠定勝基，為清大贏得大專高球錦標賽第一座公開男子組冠軍。

楊孝哲表示，這是他上大學後第一個全國冠軍，相當有意義，「賽前我設定要提高Par On率，果然比前一天打出零柏忌的時Par On率更高，證明我的策略執行得當。」

蘇晉弘最後2洞連追2桿，讓人看得血脈賁張，只是時不我予，最終仍以1桿之差屈居亞軍。

女子公開組國體宋有娟最後一回合從落後4桿出發，靠第7、8兩洞連續抓博蒂超車後，得以逆轉並領先到底，宋有娟最終以75桿繳卡，累計313桿，在女子公開組完成2連霸，她說：「很幸運，連續兩年都是後來居上獲得冠軍，證明高爾夫運動變數大，不到最後無法知道冠軍誰屬。」

為期4天的111學年度大專校院高爾夫錦標賽，國立體大在公開組男團及公開組女子個人兩項封王，另有男公開個人及女公開團體兩項亞軍，仍是賽會最大贏家。清大則獲女公開團體、男公開個人冠軍及女公開個人亞軍、男公開團體季軍居次，城市科大與台科大各2冠1亞並列第三。

花蓮縣長徐榛蔚親臨賽會頒獎會場，以實際行動支持地方高球運動，此外中華高協副理事長許至勝、新竹山溪地球場副董高碧足、辦理賽事的花蓮國立東華大學副校長徐輝明、花蓮縣體育會會長汪錦德、及花蓮球場總經理鄭榮意總經理等貴賓均出席頒獎。

宋有娟完成大專校院高爾夫錦標賽女子公開組2連霸。（大專體總高球委員會提供）

花蓮縣長徐榛蔚（左）頒獎給111學年大專校院高爾夫錦標賽公開男團冠軍國體。（大專體總高球委員會提供）