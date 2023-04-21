知名老牌飲料蘋菓西打遭爆出現不明沉澱物，桃園市衛生局今緊急赴平鎮廠調查，發現在成品倉庫與抽查留樣區，部分產品確實出現白色不明沉澱物。對此，大西洋飲料公司今日晚間發布最新聲明，說明退貨退費方式，2至3月間生產的1250、2000ml商品已下架回收。

大西洋飲料公司表示，本公司生產的蘋菓西打PET1250ml與PET2000ml商品，為顧及消費者權益，即日起至2023年5月21日止，消費者可憑2023年4月23日前發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過0800-241-548以及(02)2982-0061由專人辦理退貨退費。同時2023年2月1日至3月31日生產的商品已全數下架回收，造成不便，敬請見諒。

大西洋飲料公司也提到，本公司2023年3月3日生產的PET600ml經檢驗安全無虞，詳見公司網站公告的品質管制日報表。另針對蘋菓西打600ml、330ml、250ml商品，安全絕無疑慮，目前報導的部分有疑慮商品已自主性收回。